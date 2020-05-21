超商大搶聯名商機，越來越多新奇的聯名商品出現在鮮食架上。這一次，全家找來台鐵便當，一次推出8款新品，對台鐵也是一次新嘗試。

走進便利商店，現在你也吃得到台鐵便當了。全家便利商店在去年6月，從7-ELEVEN手上搶下台鐵25個車站、共32個據點的超商經營權，這也是2003年台鐵局釋出商業空間招標以來，首次更換廠商。

不到一年的時間， 全家便利商店宣布與台鐵二度深化合作，成為「台鐵便當」首間合作夥伴，開發聯名鮮食產品。

台鐵便當是台灣人懷念的古早味，台鐵甚至因此時常被戲稱為「被火車耽誤的便當店」。這一次，全家與台鐵便當的聯名合作，選擇以招牌「滷排骨」的定番食材加以開發，一口氣跨足三種餐別，推出握沙拉、飯糰、炒飯、乾拌麵等鮮食，以及滷排骨冷凍調理包。

要將國人記憶中的懷舊美味拓展到全台店舖，打破過往只能在車站或火車上才能品嚐的限制。這一次，以經典「滷排骨」為主題開發，推出8款聯名鮮食，並且橫跨早餐、主餐、輕食3種餐別，且將台鐵滷排骨首度開發成冷凍食品，在家簡單復熱即可享用。

全家便利商店預期，這一次的新品推出，能帶動鮮食相關品群業績成長1至2成。

主打懷舊滋味「滷排骨」多樣搭配，台鐵與全家共推8款鮮食，巷口就吃得到。 全家便利商店

品牌化經營台鐵便當！台鐵：營運模式轉型

被稱為「被火車耽誤的便當店」，台鐵其實一直在籌劃這個「正業」該如何擴大。「我們一直在思考擴大台鐵便當的市場，」台鐵局長張政源這樣說。

這一次，台鐵與全家便利商店的聯名合作中， 全家負責食材研發、鮮食生產、定價、行銷及通路銷售；台鐵則參與口味的規劃、調校。

透過這次合作，不但顛覆以往只能在火車上或車站內才能買得到台鐵便當的既定印象，也拓展台鐵便當的食品種類、市場區隔及增加通路，也讓「台鐵便當」這個品牌能永續發展。因此，張政源說，「這一次合作對台鐵便當營運模式轉型具有代表性意義。」

全家與山海樓行政主廚合作開發監製，推出5款跨品類鮮食。 全家便利商店

看好「台式料理」商機，全家與名餐廳強強聯手

「此次與台鐵合作，除了看重台鐵便當受國人喜愛，甚至被稱為地表最強便當之外，也瞄準台式料理在台灣消費市場的商機，」全家鮮食部部長黃正田表示。

回顧今年2月，全家推出「古早味滷肉飯」，大受到消費者歡迎，上市首周平均每分鐘就賣出3個，同時滷肉飯也成為東方線上統計3月份的網友討論熱門關鍵字。

嗅到這股趨勢，全家開始開發更多「台式料理」品項。這個月全家發布與曾摘下米其林一星的台菜餐廳山海樓合作，聯名開發出炊粉、粥品、湯品、飯糰商品。全家發現，與山海樓的合作中以古早味炊粉最為熱銷，每分鐘賣出3個，帶動微波主食品群業績成長1成。

便利商店瞄準消費者需求開發品項，並找來各界知名品牌跨界聯名、操刀口味研發。對於品牌來說，藉由便利商店多通路的特性可以打開知名度，對於便利商店而言，能讓商品更具話題性。

責任編輯：陳映璇