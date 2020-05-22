營收持續探底的捷泰精密宣布，收購浪LIVE母公司旭瑞文化，未來將從連接器製造商轉型。

國內連接器製造商捷泰精密於20日宣布，透過悅豐興業股份有限公司，收購其100%持有的旭瑞文化傳媒。

旭瑞的主要產品為直播App浪LIVE，根據捷泰的說法，主要是因為連接器業務受到中國低價產品競爭，且沒有新式機種交替，讓營收逐年下滑。短期內捷泰看不到相關成長性及未來性來強化公司營收，才決定收購旭瑞拚轉型。收購價格約落在新台幣2.4億～3億元間。

而浪LIVE先前的持有者為香港商駿明數位科技，後來持有者為旭瑞文化，旭瑞文化的董事長為勁鑫貿易、馥甲建設董事長陳世志。陳世志曾在2012年買下東森得易購（東森購物），後來在2018年底交回王令麟手中。

因此浪LIVE一直與東森保持相當友好的關係，過去也有多檔以直播結合購物的節目。而浪Live則表示目前依相關法令與商業慣例，無法對此發表任何評論。

連接器廠捷泰私募2億元，收購浪LIVE母公司

翻開捷泰的營收也的確逐年下滑，最新2020年4月的營收僅有新台幣6.3萬元，去年同期也僅有15.3萬元。

捷泰近12個月營收最高僅35.2萬元，2020年4月更僅有6.3萬元（單位：仟元）。 公開資訊觀測站

在捷泰2020年的股東常會議事手冊中，針對未來經營方針，捷泰則表示除了投入光纖產業的整合，為5G時代來臨做準備，發展相關的連接器產品外，也提到要尋覓可能的策略夥伴，利用異業結盟的方式整合現有資源。現在看起來，收購旭瑞是捷泰重要的轉型目標。

截至2019年12月31日，捷泰帳面上的現金為5,864.6萬元，並不足以收購旭瑞，因此捷泰也預計發行私募普通股356萬股，每股以21.31元計價，計畫募得7,586萬元；另預計發行私募可轉換公司債2,000張，每張以10萬元計價，預計籌募2億元。

認購的股東也都是捷泰的董事與前監察人，包含董事長邱建誠、永美投資公司法人的的三位代表，以及原是監察人預計修正為董事的展曄投資，也就是董事長、大股東自己掏錢出來收購旭瑞。

捷泰經歷過2017年的炒股風暴後，現由永美投資代表人邱建誠出任董事長，董事也都是永美投資的代表人。邱建誠的另外一個身份，是美語補習班喬登美語的中國區總顧問。

在過去的法說會上，邱建誠即形容連接器產業是「毛利過低，競爭過高」的產業，2018年底就已計劃未來會朝向綠能或文創產業前進。

在邱建誠接手以來，捷泰就已在籌備轉型的能量，收購了浪LIVE母公司，能否將「直播」打造成小金雞，必須要密切關注其未來的發展策略。

責任編輯：陳映璇