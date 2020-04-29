又出現一個新遊戲直播平台，在金剛直播結束營運後，浪PLAY能挑戰Twitch的地位嗎？

直播平台浪LIVE於今（29）宣布推出全新「浪PLAY」遊戲頻道。

過去兩年的時間浪LIVE與遊戲直播平台金剛直播聯合營運，拿下2018年台灣《英雄聯盟》賽事的轉播權。如今金剛直播宣佈於29日結束營運，原金剛直播也直接轉址至浪PLAY。

配合第一波宣傳，浪PLAY也挖角來台灣直播界的巨星—— 亞洲統神（張嘉航）與國動（張葦航）進駐 。

浪PLAY重金挖角「亞洲統神」

直播平台浪LIVE宣布推出全新「浪PLAY」遊戲頻道。 浪PLAY

浪PLAY將同步提供網頁版與App服務，使用者可依照觀賞習慣在電腦觀看，或下載浪LIVE App來觀看遊戲直播。同時也有遊戲直播觀眾熟悉的功能，如特定直播主的專屬勳章、暱稱辨識、透過Google語音唸出聊天室文字等。

浪PLAY也挖角來遊戲直播領域的巨星亞洲統神與國動，亞洲統神自2013年在Twitch開播以來，總觀看次數突破2億次，也帶動了許多台灣遊戲直播界的流行用語，如「太神啦」、「再來Ｒ」、「7777777」等等。

儘管浪PLAY沒有透露價碼，考量到亞洲統神的人氣，以及先前挖角館長的新台幣500萬元簽約金來看，與亞洲統神的簽約金至少也是上看百萬元。

金剛、nonolive結束營運，遊戲直播平台如何活下去？

遊戲直播平台不乏許多新玩家進駐，金剛直播、Nonolive、YouTube遊戲直播、Facebook Gaming與元老Twitch等。

新平台要快速崛起，「播比賽」與「挖直播主」是最迅速有效的捷徑。

金剛直播於2018年宣布買下《英雄聯盟》轉播權、簽約館長（已解約），儘管比賽與名人能帶來人流，卻因為體驗與使用習慣無法留住觀眾，在與浪LIVE結束聯合營運後，金剛直播也同步宣布結束營運，原平台網址轉至浪PLAY。

nonolive則是大手筆簽下多名遊戲直播主，卻也在2020年3月22日宣布停止停運。

其他科技巨頭的遊戲平台則各有各的困擾，如Facebook Gaming綁定Facebook，讓玩家礙於本名露出無法暢所欲言地在聊天室大聊；YouTube遊戲直播則也有類似的問題，但後者受惠於YouTuber的崛起，以及順暢的體驗，有崛起的趨勢，但台灣Twitch遊戲直播平台依舊維持霸主地位。

浪PLAY有沒有辦法突破重圍，重點在於能否「留住人」，過去有很多平台嘗試失敗的案例，就看浪PLAY還有什麼壓箱寶。

責任編輯：陳映璇