「發票怪獸」App將發票對獎流程結合遊戲設計，不到一年就吸引百萬人下載，甚至扮演平台角色，串起B端FMCG業者與C端消費者，打造雙方共利的創新商業模式

在資訊爆炸的年代，不只廣告媒體競逐消費者眼球，就連App也是，如何讓App進駐使用者手機桌面？如何增加使用者黏著度？是企業在開發App時的重要議題，而2019年

App市場上有一匹黑馬，不但在一年內吸引百萬人下載，還締造每日平均使用時間3-5分鐘的好成績，甚至結合企業行銷、推廣商品，這隻App界的黑馬叫做「發票怪獸」。

「發票怪獸」是統一發票對獎App，乍聽之下沒什麼特別，不過就是掃描統一發票資料、自動對獎並通知使用者，在Apple App Store或Google Play裡，有超過上百款同類型App，但若進一步細究，便可發現「發票怪獸」能夠脫穎而出的關鍵在於：遊戲化，將統一發票對獎流程結合遊戲，不只簡化消費者的對獎時間，更讓這件事變得很有趣，就算發票沒有中獎，使用者也能看著遊戲中的角色逐漸長大、與之互動，進而獲得驚喜和成就感。

兩大遊戲設計 吸引消費者每日使用App

目前，「發票怪獸」的遊戲機制有二個設計重點：怪獸養成、任務執行。先就怪獸養成來看，發票就是怪獸的食物，消費者透過「掃發票」的過程，讓小怪獸孵化與長大，餵食發票的頻率越高，小怪獸長大的速度就越快，而且發票的屬性不同，也會讓小怪獸長成不同樣貌，例如：餵食美妝類商品的發票，就會養出粉紅色怪獸。

此外，小怪獸也會依據發票明細內的商品品項，決定和消費者互動的方式，舉例來說，當掃描到含有「茶」品項的發票，小怪獸會說「人客來喝茶喔~」；掃描到「全聯」通路的發票，則會說「全聯先生是我小弟」。目前，「發票怪獸」為每隻怪獸設計的動畫超過150-200支以上，可以用非常多元化的方式和消費者互動，也吸引消費者為了知道小怪獸有哪些幽默的對白和動作，變得更有動力去掃描更多發票。

當掃描到「全聯」通路的發票，小怪獸會說「全聯先生是我小弟」 春樹科技

再來談任務執行。「發票怪獸」在App內發行怪獸幣，可以去怪獸商城兌換商品，例如：便利商店購物金、電影票、速食店漢堡…等。而怪獸幣的蒐集主要有兩個方式，第一是小怪獸升級，每一次的升級，小怪獸都會帶來一個裝滿怪獸幣的大寶箱，第二是完成任務中心指定的任務，例如：發票內容含有指定商品品項，讓會員在解任務的過程中，獲得滿滿的成就感及獎勵。

完成指定任務可以獲得怪獸幣，怪獸幣可兌換便利商店購物金、電影票等 春樹科技

從商品導購到精準行銷 創造B端C端共利商業模式

平心而論，消費者每日累積的發票數量並不多，使用對獎App的時間也許只要幾秒鐘就夠了，但「發票怪獸」透過怪獸養成的遊戲設計，讓消費者在掃完發票後，持續留在 APP 內和小怪獸互動，再搭配任務執行機制，成功串起B端FMCG業者與C端消費者，打造雙方共利的創新商業模式，而創新的背後，源自於「發票怪獸」開發團隊-春樹科技在數位行銷領域的多年經驗。

春樹科技成軍超過10年，原先是科技公司，替企業開發網站、App、平台等，之後跨足數位行銷領域，這種結合科技、廣告與行銷三方專業領域的優勢，讓春樹科技既懂企業行銷需求又懂消費者痛點，才能將「發票怪獸」化為企業與消費者間的互動溝通平台。

透過「發票怪獸」的導購機制，可以幫助企業提升數倍的產品銷售量，讓產品佔據通路重要貨架位置，大大增加產品在通路的曝光機會。例如：一款韓系品牌牙膏經過「發票怪獸」導購後，銷售量激增了2倍以上，也保住了通路的貨架位置。 而泰山茶攤一條街x珍煮丹黑糖鮮奶茶，也因為導購而在短短兩週內突破數萬份的銷售量。

此外，「發票怪獸」累積至今的一億多筆發票資料，則成為企業掌握消費者樣貌的基礎。春樹科技將這些消費數據去個資化之後，再協助品牌分析消費者行為、競品比較、提高行銷準度與建立CRM生態圈。以味王的酒香泡麵為例，發票怪獸不但可以利用AI系統追蹤客戶的回頭率，還能分析出與競品之間的客層差異，推估潛在消費者的數量。亦可針對已購客戶進行專屬問卷調查，協助品牌後續的再行銷策略。

總結來看，發票怪獸嘗試用遊戲化的方式，解決消費者的痛點，讓每一次消費都帶來樂趣，更希望這不只是一個創意亮點，還能更進一步找出平台兩端的供需可能，而App推出不到一年達成百萬次下載的成績，剛好是這個願景的第一個里程碑，未來春樹科技將持續朝著願景前進，創造出一個立意良善的台灣本土商業模型，為B端與C端客戶都帶來最大利益。