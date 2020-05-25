SpaceX於這周將把兩名NASA太空人送往國際太空站，這會是馬斯克創業近二十年來最大的考驗。

據外媒報導，美國太空探索技術公司SpaceX創辦人伊隆·馬斯克（Elon Musk）即將迎來其太空ˋ創業近20年來的最大考驗，即將人類送入軌道。該公司載人龍飛船將於美國當地時間5月27日升空，將兩名NASA太空人送往國際太空站。

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人類航太史上有許多里程碑時刻，比如1961年尤里·加加林（Yuri Gagarin）進入地球軌道，1969年尼爾·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）登上月球等。雖然SpaceX即將到來的載人發射可能無法與這些成就相提並論，但它將標誌著首次有私人飛船將人類送入軌道。這也是自2011年航太飛機退役以來，太空人首次從美國本土起飛。

AlixPartners航空航太分析師路易吉·佩魯索（Luigi Peluso）說：「我們從來沒有人乘坐商業航太器進入太空，這絕對是第一次，也是個史詩般的時刻。進入太空仍然非常危險，特別是進行載人發射時，難度更是以指數級飆升。這不僅包括將他們安全送達太空目的地，還要把他們帶回來。」

馬斯克於2002年創立了SpaceX，最終目標是使人們能夠在其他星球上生活。NASA始終是其關鍵合作夥伴和客戶，SpaceX的貨運飛船已經定期為其空間站太空人運送補給。2014年，NASA授予SpaceX和波音總計68億美元（約新台幣2,045億元）的合約，以恢復在美國本土發射太空人的能力。

SpaceX領先於波音突破終點線，這將促使其從太空新貴到巨頭的蛻變。彭博行業研究機構分析師喬治·弗格森（George Ferguson）表示：「這對波音來說絕對是個恥辱，對其工程能力和聲譽造成重創。」

SpaceX的此次發射將開啟商業太空飛行的新紀元。NASA前副局長洛里·加弗（Lori Garver）說：「這是太空領域的真正突破。這項計劃已經醞釀了十年，你已經將近地軌道的鑰匙交給了私營部門，這讓NASA有了去做其他事情的自由。最終，付費遊客將可遨游太空。」

責任編輯：林芳如

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