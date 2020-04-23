據外媒報導，SpaceX成功發射並部署了第七批60顆星鏈衛星進入軌道，使得入軌衛星總數達到422顆。

據外媒報導，美國當地時間週三，美國太空探索技術公司SpaceX成功發射並部署了第七批60顆星鏈（Starlink）衛星進入軌道，使得入軌衛星總數達到422顆。獵鷹9號火箭助推器也成功降落在無人回收船上，同時SpaceX也在嘗試從水中撈取整流罩。

SpaceX現在已經是最大的私人衛星營運商，而且其規模還在不斷擴大。自今年年初以來，短短4個月中，SpaceX已經執行了四次星鏈衛星發射任務。

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SpaceX有充分的理由保持這種發射頻率，因為每次發射都使它更接近最終目標，即利用衛星組成太空網路以為地球提供寬帶服務。SpaceX希望到今年晚些時候，這個網路能覆蓋加拿大和美國北部。

馬斯克曾表示，該公司只需要大約400顆衛星就能提供「初步營運能力」，然後需要800顆衛星能將其提升到「重大營運能力」。這意味著在這次發射之後，SpaceX將擁有馬斯克所說的啟動星鍊網絡所需的最低數量的衛星。

鑑於星鏈網路的運行方式，這些小型衛星的軌道比傳統的地球靜止網路衛星更接近地球，並在經過覆蓋區域時可相互切換連接，SpaceX需要大量衛星來為消費者和企業提供穩定、可靠、低延遲的網絡接入服務。

SpaceX星鏈網路的目標是在明年將其服務擴展到全球客戶，這將需要其發射更多的衛星。最終，該公司提交的文件顯示，根據需求和性能，它可能發射1.2萬至4.2萬顆小衛星，以建立最終狀態的太空網絡。

在最新發射中，SpaceX使用了大量二手硬體，其中包括獵鷹9號火箭助推器，它之前曾三次往返太空，包括去年用於載人龍飛船Demo-1演示任務。這枚助推器成功降落在SpaceX的無人回收船上。

與此同時，火箭頂部保護衛星的整流罩此前也執行過太空任務。不過，由於系統升級，在衛星通過降落傘減速返回地球時，該公司沒有使用網來捕捉它們，而是會在事後把它們從水裡撈出來，目前還沒有相關資訊。

SpaceX創辦人兼執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）還詳細介紹了該公司正在採取的一些措施，以解決人們對其星鏈衛星干擾地球觀測夜空的抱怨。這些衛星會在夜間發光，並以光流的形式出現在天體攝影中。天文學家認為，它們干擾了通過地球上的望遠鏡和天文台進行的恆星觀測和研究。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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