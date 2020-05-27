微軟在近日更新的Microsoft Edge瀏覽器裡，新增使用者上網斷線時可遊玩的離線衝浪遊戲，呼應微軟以衝浪為概念設計的Edge全新標誌。

微軟於美國時間昨（26）日宣布，在Microsoft Edge瀏覽器更新版（83.0.478.37 Official build）當中，新增讓人們上網斷線時遊玩的衝浪遊戲。

微軟推出以衝浪為主題的離線遊戲，不僅呼應Microsoft Edge瀏覽器採用「衝浪」概念設計的全新標誌，同時也將「上網」的英文「internet surfing」發揮到極致。

微軟高階產品經理William Devereux在官方開發者部落格表示，此款衝浪遊戲受到微軟員工克里斯·皮里（Chris Pirih）在1991年打造的《SkiFree》滑雪遊戲啟發，玩法同樣是透過左右按鍵操作遊戲角色移動，目標是閃避障礙物、敵人進行闖關。

使用者（玩家）只要在呈現離線狀態的Microsoft Edge瀏覽器，或是直接在網址列輸入「edge://surf」，即可開始進行遊玩。

比誰斷線更有趣，Edge衝浪遊戲畫面更勝Chrome小恐龍

相較《SkiFree》，微軟在Edge瀏覽器上推出的衝浪遊戲加入更多遊玩元素，遊戲機制增加限時闖關或快速闖關模式；使用者可以更換遊戲角色外觀，另外也能透過蒐集物品強化遊戲角色能力。

而操作方式除了藉由鍵盤，還能透過滑鼠、觸控螢幕，以及遊戲控制手把操作，而連接微軟針對身障人士打造的Xbox Adaptive Controller程式化控制器同樣也能遊玩。

微軟在Edge瀏覽器推出的衝浪遊戲，其實在今年2月下旬就已經透過Insiders前期預覽版本提供測試，此次更新後，衝浪遊戲成為Microsoft Edge瀏覽器正式功能，讓使用者能在沒有網路時化身玩家，在Microsoft Edge瀏覽器內建遊戲解悶，紓緩煩躁心情。

Microsoft Edge瀏覽器首度開放離線衝浪小遊戲，畫面彩度與可玩性可說完勝Google Chrome瀏覽器的黑白小恐龍跑酷遊戲。 Microsoft Edge

此前，Google早於2014年就在Chrome瀏覽器內加入離線小恐龍「Chrome Dino」遊戲，當沒有網路連線時，只要Chrome瀏覽器出現離線小恐龍，即可透過按下空白鍵開始遊戲，並且透過空白鍵等操作閃避持續橫向移動過程中的障礙物。

相較Google Chrome瀏覽器推出的小恐龍跑酷遊戲，微軟推出的衝浪遊戲是以彩色介面呈現，遊玩過程更是以大範圍畫面，可說精彩程度完勝前者，未來想要專心上網的人可能沒那麼容易。

資料來源：Microsoft、Tech Crunch

責任編輯：張庭銉