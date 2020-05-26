阿里巴巴公布最新財報，指出受到疫情影響，帶動旗下電商、新零售以及雲端服務業務成長。

近日中國電商龍頭阿里巴巴公布2020財年第四季（2020年1到3月），以及2020財年（2019年4月到2020年3月）財報。

其中提到，在2020財年阿里巴巴數位經濟體內的商品交易額（GMV）已經達到7.053兆元人民幣，也就是將近1兆美元的規模。其中涵蓋了中國零售市場、跨境及全球零售市場及本地生活服務多個業務。

「儘管受到疫情的影響，我們在這個季度中仍然實現了五年前定下的戰略目標，」阿里巴巴執行長張勇認為，疫情從根本上改變了消費者的行為和企業運營方式，數位化是大勢所趨。從零售商的角度來看，線上銷售已經成為實體零售商的必要選擇。「我們相信，疫情過去以後，這樣的情形將繼續成為新常態。」

回顧2020財年，在中國的零售業務以及來自阿里雲雲端服務的收入，是帶動集團成長的兩大關鍵。

張勇認為，疫情從根本上改變了消費者的行為和企業運營方式。 阿里巴巴

疫情推動新零售業務成長：淘寶直播、盒馬鮮生、淘鮮達YoY皆翻倍

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情自今年初開始，阿里巴巴集團的中國及國際業務帶來不同程度的負面影響。阿里巴巴表示，中國業務的成長已自3月份開始陸續恢復。

疫情期間，許多線下零售商邁向線上，更多零售商開始採用新方式與消費者互動及進行銷售。

其中，淘寶直播是成長最快速的電商行銷模式之一。在2019年雙11期間，在預售期開跑的第一天，淘寶直播所促成的預售成交額，就已超過2018年淘寶直播整個雙11期間的成績。在2019年12月，藉由淘寶直播產生的GMV以及觀看淘寶直播的月活躍用戶數量，也比2018年同期雙倍成長。

在2020財年第四季（2020年1到3月），淘寶直播依然維持著成長幅度。不但使用直播的日活躍商家數比去年同期成長88%，所帶來的GMV也成長超過100%。

另外，阿里巴巴旗下的兩大新零售業務（針對消費市場的盒馬鮮生，以及提供線上線下整合零售服務提供商淘鮮達）在這一波疫情影響之下也有好成績。

盒馬鮮生以及提供線上線下整合零售服務提供商淘鮮達，在這一波疫情影響之下也有好成績。 阿里足跡

張勇認為，「在這次疫情中，阿里最近幾年大力投入的新零售業務（盒馬鮮生和淘鮮達）在民生保障方面起到了重要作用，也受到了消費者的認可。」過去這個季度，盒馬和淘鮮達年成長都超過100%；盒馬的銷售額60%來自線上訂單，比一年前增加了10%。

「我們也相信疫情過後，消費者透過手機來購買食物和其他生活必需品的習慣會得以延續，線上線下融合將推動新零售模式進入發展的新階段，」張勇認為。

遠距辦公、線上教學帶動阿里雲業務成長6成

在位肺炎疫情影響之下，創造了更多數化生活方式。像是購買日用品的消費習慣向線上轉移，也有更多人開始遠距辦公、線上教學。這些習慣的改變，讓更多企業採用新的數位化工具、解決方案來發展管理他們的業務營運。同時也帶動了阿里巴巴的雲端業務成長。

在2020財年財報中，另一項帶動阿里巴巴成長的就是雲端業務。本財年的收入為400.16億元人民幣，與去年同期相比成長62%，來自公共雲與混合雲業務的收入貢獻均成長。根據Gartner在2020年4月發佈的訊息，按IaaS（基建即服務）及IUS（基建公用服務）的市佔率來看，阿里雲已經是亞太區最大的雲端運算服務商。

疫情尚未結束，面對疫情後的世界也依然充滿未知。「儘管未來宏觀經濟和地緣政治充滿不確定性，但我們始終相信，社會經濟和生活全面走向數位化的大趨勢，是在不確定性中高度的確定性，」張勇說。

責任編輯：蕭閔云