為了解離岸風機對鳥類造成的衝擊，氣象專家彭啟明牽起日本氣象協會合作案，展開為期3年的離岸風場鳥類調查，尋找再生能源與環境生態的平衡。

台灣發展離岸風電，但過往缺乏全面的鳥類監測調查資料，引發環團的擔憂，風機會影響鳥類遷徙，德商達德能源宣佈斥資7千萬元攜手國內天氣風險公司與日本氣象協會展開為期3年的離岸風場鳥類調查合作，這是台灣、德國、日本首次共同在鳥類的調查合作，透過正在雲林開發的允能風場，未來將在風機上安裝雷達，全天候監測並累積資料，取代過往人工調查的方式。

天氣風險公司總經理彭啟明，是國內赫赫有名的氣象專家，為何會與離岸風電搭上邊？由於國外開發商不了解台灣氣象，彭啟明在去（2019）年與防災專家合作出版台灣第一本離岸風電風險實務專書「台灣離岸風電工程與風險」供業界參考，這回牽起日本氣象協會的合作案，該協會具有環境評估實戰經驗，並在日本風電環評上獲得高市佔率，其開發的AI技術，能提升鳥類的監測精準度，未來彭啟明也希望把台灣這套模式輸出海外。

氣象專家彭啟明，去年與防災專家合作出版台灣第一本離岸風電風險實務專書「台灣離岸風電工程與風險」供業界參考，今年則與日本合作，展開離岸風電鳥類監測。 天氣風險公司

監測的案場為位於雲林的允能離岸風場，裝置容量高達640MW，為目前亞太單一最大的離岸風場，預計在2021年併網發電，透過導入鳥類監測技術，在生態上具有指標意義。

風機大型化趨勢，監測：鳥類會不會撞上風機？

相較其他來自歐洲的開發商，達德能源被稱作是「最台」開發商，達德能源的前身是英華威公司，自2001年進駐台灣，一路從陸域風機蓋到海上風電，達德能源董事長王雲怡投身再生能源產業長達19年，是少數投身再生能源的女將。

德商達德能源宣佈斥資7千萬元攜手國內天氣風險公司與日本氣象協會展開為期3年的離岸風場鳥類調查合作。 天氣風險公司

她透露，早年要在彰化開發陸域風機，最先到彰化拜訪鳥類協會，當時就在思考該如何運用技術監測鳥類遷徙，由於當時的科技還不發達，直到現在才把這個願望真正落實。王雲怡認為，台灣中小企業具有堅強的專業實力，能協助推動台灣離岸風電發展。

海上監測鳥類實際運作如何？天氣風險公司專案經理蔡宗翰表示，相關監測設備會在陸上進行預組裝，把雷達安裝在風機的轉階段上，可以進行水平、垂直的監測，而海上監測搜集的資訊，會回傳到陸上進行分析。

相關監測設備會在陸上進行預組裝，把雷達安裝在風機的轉階段（黃色處）上，可以進行水平、垂直的監測。 shutterstock

雷達可以辨別是什麼鳥、鳥有沒有碰到風機，鳥遇到風機的反應是什麼，以及面對風機大型化趨勢，鳥類會不會撞上風機等，都能透過監測取得最新的資料。

取代人工目擊調查，風機加裝監測設備全天候紀錄

這起合作案也少不了鳥類專家參與，台灣大學森林環資系丁宗蘇教授觀察鳥類長達30多年，過去在2016年至2018年參與科技部的海上鳥類監測調查，他坦言，過去十年間，台灣對海上的鳥類了解甚少。

加上過去環評，都是在船上安裝海事雷達，人員清晨就跟隨出海到傍晚返回，但坐船費用支出都是好幾萬起跳，回來後還要人工判別資料，「目擊調查完全就是苦工，調查範圍相當片面，」未來直接在風場裝設固定雷達，就能達到全天候監測，能補足在夜間、惡劣氣候的監測資料。

丁宗蘇解釋，這次觀察重點在於過境候鳥，台灣海峽是候鳥的換線站，估計每年至少有350種、數百萬隻鳥類利用台灣海峽遷徙，不過他認為離岸風機對於鳥類的衝擊應低於陸域風機，會在風機扇葉範圍內飛行的鳥類比例不高，主要希望透過這次的合作案，能補齊鳥類在夜間飛行的資料。

由於這是離岸風電業者自發性做鳥類監測，關心環境的立委洪申翰提醒，希望業者能夠公開監測的資訊，搭起與環團、社會的信任橋樑，做到長期的監測與負責任，業者也能透過資訊的掌握與預測，做到更好的風險控管，有助於長期的再生能源發展。

責任編輯：蕭閔云