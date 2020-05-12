上緯投控在出售離岸風電業務子公司後，營運回歸風電葉片、樹脂材料供應，並打入國際風機系統廠供應鏈，未來將持續提升產品競爭力成為風電葉片材料領頭羊。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

上緯控投去年淡出離岸風電開發與建置，賣掉子公司上緯新能源95%股權與海能風場100%股權給美國能源開發公司Stonepeak，將重心放在經營風電葉片材料。2019年合併營業額達63.43億元，較去年增加2.39%，其中環保耐蝕材料營收減少23.02%，環保節能風電葉片材料營收增加46.38%。

上緯投控在出售離岸風電業務子公司後，營運回歸風電樹脂及相關材料供應，目前事業群包括環保耐蝕材料、環保節能材料及碳纖事業開發。

上緯的風力葉片材料已打入國際兩大風機系統商供應鏈，成為西門子歌美颯（Siemens Gamesa）的離岸風電葉片樹脂供應商；並供應MHI Vestas拉擠碳板、樹脂、膠黏劑等葉片材料，用於風電葉片大樑的拉擠碳板，2019年下半年已小量出貨，預計今年銷售量將大幅增加。

上緯投控專注投入風電樹脂及相關材料供應。 上緯

上緯目標2025年環保耐蝕材料在亞洲市占率逾25%，風電葉片材料全球市占率逾25%，拉擠碳板與風電預浸布全球市占率30%，成為風電葉片材料領頭羊。

以下是上緯股東報告書109年度營業計畫概要：

上緯以2025年目標為大方針，採「固本及新事業發展」為策略主軸，持續檢討既有產品、新產品與新事業之經營模式，瞭解客戶需求聚焦客戶價值主張以整合公司資源，並調整組織結構及組織能力，強化決策品質、資源集中、人員統合運用之效，期能持續保持成長動力。各產品線如下：

1.環保耐蝕材料事業：

大陸市場：配合大陸環保政策積極推動及掌握環保各應用領域商機，持續以新產品、新應用為發展主軸，透過經銷商加深偏遠地區銷售力道，確保市占率領先與業績持續成長。

國際市場：應用台灣與大陸市場成功經驗，協同經銷商深耕市場，在東南亞、印度及中東等主要目標地區提高市場占有率。

台灣市場：掌握離岸風電等新興產業，持續開發新產品、新應用，保持市占率並提高獲利。

2.環保節能材料事業：

大陸風電：掌握政策趨勢與市場發展，持續強化與大陸整機廠策略聯盟合作關係，提高技術服務與品牌力，積極開拓新客戶，持續提高市場滲透率。

國際風電：憑藉產品品質、技術能力與上緯在台灣離岸風電的成就，風電葉片樹脂已通過國際風機大廠西門子歌美颯認證並取得訂單，將持續提升競爭力以增加利潤與銷售量。

3.碳纖事業開發：

預浸布：滿足客戶產品需求以提高銷售金額，優化供應鏈與改善製造良率以提高獲利。

拉擠板材：主要使用在風電葉片大樑。憑藉產品品質、技術能力與上緯在台灣離岸風電的成就，拉擠板材已通過國際風機大廠認證並取得訂單，積極與大陸主要風機廠確立合作項目，提高銷售金額及提升毛利率。

未來展望

上緯2025年目標為環保耐蝕材料在亞洲市占率大於25%；風電葉片材料依據全球預估裝機容量50GW-55GW，市占率大於25%；拉擠碳板與風電預浸布在全球市占率30%；上緯成為風電葉片材料的領頭羊。

持續在過去幾年開拓的事業基礎上，新材料事業將延續固本與新事業發展的兩項主軸策略，保持市占率領先並持續提高獲利；碳纖複合材料已取得國際風機大廠訂單，將持續提升競爭力並增加銷售量。除持續建立新事業外，上緯投控將整合擁有優秀團隊與產品的公司，期能產生綜效、提高競爭力，為公司永續發展與獲利，建立更寬廣的基礎。

責任編輯：蕭閔云