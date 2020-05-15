風機龍頭系統商西門子歌美颯攜手海龍離岸風電，將擴大台中港機艙組裝廠投資，打造機艙組裝廠2.0，除建廠外，也會導入最新的大型風機。

風機系統商西門子歌美颯今（15）日宣佈攜手加拿大北陸能源的海龍離岸風電將擴大台中港機艙組裝廠投資，打造機艙組裝廠2.0，將擴增雙倍廠房面積、招募人數，並新建廠房與裝產線，把最新離岸風機技術帶來台灣，但具體投資金額未揭露。

海龍離岸風電2號計劃（以下簡稱海龍2號風場）由加拿大北陸能源（Northland Power Inc., NPI）及新加坡玉山能源（Yushan Energy）共同投資，裝置容量達300MW，位於彰化外海約50公里處。

西門子歌美颯為海龍2號風場的風機首選供應商，西門子歌美颯今宣布擴大台中港機艙組裝廠投資：擴增雙倍土地面積，達到超過6公頃土地，預計增雇用雙倍的工廠員工數，並興建兩棟新產線廠房與一棟倉儲，進行輪轂與後端在地生產。

這座機艙組裝廠是西門子歌美颯在歐洲之外第一個機艙組裝廠，預計於2021年開始生產，看準台灣、日本、韓國等正在萌芽的離岸風電市場。目前西門子歌美颯在台灣員工數已達100人，估計2025年總員工人數將達500人，屆時將有9成為台籍員工，深耕台灣，放眼亞太市場。

西門子歌美颯攜手海龍離岸風電，打造亞太離岸風機機艙產業聚落。 西門子歌美颯

2022年啟動機艙組裝廠擴建，導入11MW以上大型風機

目前西門子歌美颯手上的風機訂單，包括沃旭能源大彰化東南、西南離岸風場提供111支8MW風機，及達德能源雲林離岸風場提供80支8MW風機，預計在2021年完成併網。而接下來2024年併網的海龍2號風場將採用最新的風機，單支裝置容量將超過11MW，風機發電效率會更高、建置的數量也會減少。

西門子歌美颯亞太區離岸風電發展總部董事長倪邇思（Niels Steenberg）表示，為了海龍2號風場，預計在2022年啟動機艙組裝廠擴建計畫，年產能達2GW，是台灣每年風場建置規劃的2倍，未來會朝「 出口導向 」為目標。倪邇思也強調，希望能夠招募有志一同的在地合作夥伴，生產具有全球價格競爭力的產品。

西門子歌美颯擴大投資背後，助海龍風電完成國產化審查

「機艙」就像是風機的心臟，有超過1萬個零組件，透過在地供應商可掌握運輸距離與地理的優勢。目前西門子歌美颯已完成5個有條件供應商合約簽署，將在地生產8個機艙零組件：永冠的輪轂與風機後端鑄件、丹麥KK Wind Solutions（KK）的不斷電系統與電源轉換系統、信邦電子的電纜、先進複材的機艙罩與鼻錐罩、台灣福士的繫扣件，在台建立產業聚落，省去從歐洲運來大型物件。

雖然西門子歌美颯努力擴大在台投資，支持在地供應商，但是否能夠幫助客戶海龍2號風場完成工業局的產業關聯審查仍是未知數，倪邇思也對現場的經濟部能源局長官喊話，希望可以幫助海龍2號風場通過產業關聯性。

由於海龍2號風場預計在2024年併網，共有27項國產化目標必須達成，但在1月初未通過審查，卡在仍有發電機等4項零組件無法在台生產，海龍風電資深公共政策經理張耕維表示，有陸續與工業局做溝通，希望最快在6~7月就有好消息。

責任編輯：蕭閔云