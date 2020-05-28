寒舍旗下的寒舍艾美、喜來登營收8成以上來自國外旅客，因疫情封鎖邊境等同於讓營收銳減，也讓寒舍董事長蔡伯翰認為，是開業來最艱難的挑戰。

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司（以下簡稱寒舍）董事長蔡伯翰在致股東報告書中表示，新型冠狀肺炎疫情持續延燒，政府於2020年3月19日開始禁止所有非台灣居民的入境旅遊，「代表公司的營運，將面臨自開業以來最艱難的變化與挑戰。」

寒舍也進行一連串的因應措施，包含關閉部分客房樓層、各項業務促銷方案、與出租人協商租金減免、餐飲外賣等，但翻開寒舍今年2～4月的營收，最慘的月份迎來將近7成的衰退。

寒舍2020年1-4月營收（單位：仟元） 2020年1月 433,859 2019年1月 438,539 -1.07% 2020年2 月 179,709 2019年2月 350,572 -48.74% 2020年3月 114,476 2019年3月 372,161 -69.24% 2020年4月 100,348 2019年4月 322,324 -68.87%

隨著台北文華東方酒店驚傳資遣200人以上，並宣佈6月停止訂房服務，高端的飯店業者一舉一動都備受矚目。雖然國內疫情趨緩，但中央流行疫情指揮中心仍保持「嚴守邊境」的準則，國際旅客來台的那一天，還有得等。

寒舍2019年營收微幅上升，達4.47億元

寒舍擁有三個營業據點，分別是位於台北車站的「台北喜來登大飯店」、位於信義商圈的「台北寒舍艾美酒店」，兩者皆為國際五星品牌酒店，以及位於宜蘭礁溪的自有品牌溫泉度假飯店「礁溪寒沐酒店」。

主要的業務範圍為國際觀光旅館、餐飲（中西餐廳與酒吧等）、旅館管理顧問、停車場、美容、三溫暖等。2019年營收為新台幣4.47億元，較去年的4.35億元微幅上升，其中餐飲與客房的收入分別為2.49億元（55.77%）與1.8億元（40.37%）。

營收上升的原因，是因為台北喜來登大飯店完成客房與餐廳的裝修，回歸正常的接單狀況；台北寒舍艾美酒店的住房率與平均房價都有些為提升。

但餐飲方面的營收受到同業的激烈競爭有所影響，礁溪寒沐酒店雖然所處的礁溪地區不斷有新飯店加入競爭，但在客源與營運成本的控制下，比前年稍微進步。

寒舍的挑戰：競爭者加入與疫情影響

雖然2019年整體來台的旅客相較前年成長7.2%，日本、南韓旅客更同步創下新高，對寒舍來說應該是利多， 但新飯店業者不斷加入搶食的情況下，整體的平均房價受到壓抑僅能持平。

且自2019年8月起，因近台灣總統大選期間，中國限縮來台自由行與團體旅遊的旅客，造成來台的陸客人數下滑，隨後遇到1月開始的新型冠狀肺炎，讓商務或觀光旅遊的需求急凍，對寒舍也影響甚鉅，也反應在2～4月的營收上，最慘的3月營收下滑幅度高達7成。

攤開寒舍旗下三間飯店2019年住宿者的國籍分佈，除了礁溪寒沐酒店台灣人比重超過9成之外，台北喜來登大飯店僅有9.6%、台北寒舍艾美酒店台灣人則有18.8%，對後兩者來說，入境旅客皆占相當大的比重。

寒舍也立即擬定相關的因應措施，包含啟動各項防疫作業、關閉部分客房樓層、各項業務促銷方案、員工休假及出國政策、與飯店出租人協商租金減免等，盡力減緩疫情的衝擊並維持營運。

展望未來，寒舍的5大策略

展望未來，寒舍也推出5大營運策略：

運用新媒體及科技、提升品牌知名度

透過新媒體導購/倒粉，透過網紅、網美、YouTuber、直播主、Instagrammer等提升寒舍的品牌知名度，以吸引年輕世代的客源。

同時透過雲端運算工具，有效整合忠誠顧客的消費軌跡，透過大數據分析以行銷飯店餐飲與住宿，發揮集團經營綜效。

追求創新精神、提升硬體設施

鼓勵員工學習新技術與知識來提升工作技能，增加因應新世代顧客所追求新穎的硬體設施，以獲得最高效益。

持續開發新市場、強化顧客忠誠度

將旗下各飯店宴會廳進行多元化的設計，爭取各類娛樂相關活動提升曝光度；整合各飯店行銷資源推廣「都市與度假村」套裝行程，並積極開拓新市場如泰國、馬來西亞和印度等國家，同時進行寒舍集團會員計劃提升顧客忠誠度，吸引更多會員加入以提高銷量。

提升能源使用效益、善用企業社會責任

採購新型節能設備，由專責部門負責監控各飯店能源消耗、提出各項節能方案以提升能源運用效率；同時鼓勵客戶及員工愛護地球共同節省能源及減少廚餘量，並積極參與公益相關活動，善盡社會責任。

建構幸福職場

擬定各部門接班人計畫，提供員工職涯規劃並建立數位學習平台提供一系列課程，讓員工可彈性運用學習時間進行升遷所需技能的訓練，協助員工自我成長，並達到公司育才、留才的目的。

責任編輯：陳映璇