想力拼數位轉型、搶佔後疫情新商機，這樣做就對了！

COVID-19 疫情不僅衝擊了全球產業發展，也改變了民眾的社交與消費行為，面對這一波史無前例的疫情黑天鵝，品牌該如何化危機為轉機，快速應變將疫情影響降至最低？全球智慧開店平台 SHOPLINE 建議品牌主加速展開數位轉型的腳步，現在就開始佈局電商通路，並同步優化品牌在全渠道的服務，佈局 O2O 全通路行銷以提供消費者更上一層的購物體驗，如此一來，無論是在疫中、還是疫後，消費者都能不受時間、空間的限制，來認識你的品牌。

COVID-19 ( 新冠肺炎 ) 疫情帶動電商成長 O2O 成未來主流趨勢

COVID-19 疫情爆發，民眾減少外出購物活動，導致實體門市的來客數下滑、業績遽減，卻也在全球攜手抗疫的期間，促發了電子商務市場的成長與需求。研究機構 Common Thread Collective 指出，電子商務銷售業績在疫情影響下成長了 25%，其中以母嬰、醫療、居家用品等商品的銷售成長力道較為顯著，而流行時尚、精品與旅遊等電商產品的銷售成績則呈現下滑趨勢。對此，SHOPLINE 也分別提出 2 個階段建議，供零售業者與電商品牌主參考：

首先，在人流、金流皆因疫情影響而下滑的實體零售業者，可先轉攻社群經營與內容行銷，先保持與消費者間的互動，以延續品牌聲量。例如，運動服飾品牌可以透過線上直播與消費者分享在家裡徒手就能做的居家健身；食品業者則可透過社群平台分享抗疫食譜或以料理教學影片等方式加深與消費者的互動，透過提供粉絲喜歡的內容，來強化消費者對品牌的親密度。下一步就應接著思考該如何突圍，過去只將經營渠道限縮在實體門市，便容易受到大環境因素的影響而拖累門市業績，最好的突圍方式就是開通線上通路，增設銷售渠道，佈局 O2O 全通路的銷售模式，透過網店來分散實體門市的壓力、擴大客群，以提升整體品牌的銷售成績。

另一方面，針對疫情帶動的熱銷商品，如母嬰與居家用品等，SHOPLINE 建議品牌主可以趁勝追擊，透過如網路廣告、社群經營、電子報等宣傳方式來曝光品牌新訊或優惠活動，打響品牌知名度，以吸引更多潛在消費者的青睞，同時，更應把握機會與舊客深化連結，例如建立會員機制、提供老顧客限定的優惠活動等，吸引他們再次回購，同時也提高黏著度。當疫情趨緩之際，其他品牌勢必也會重返競爭激烈的市場，若想持續把握疫情所帶來的銷售紅利，則可利用機會建立全通路的消費場景，佈局線下通路，以面對面的服務體驗，來同步掌握實體商店的價值，提供線上到線下不間斷的消費體驗，以延續疫情帶動的銷售熱潮。

為協助店家應對此次疫情，SHOPLINE 也於日前推出「抗疫 5 大服務」，包含免費開店顧問諮詢服務、無償開放線上行銷課程供商家觀看 ( SHOPLINE 店家限定，開放至六月底 )、設立數位行銷抗疫專區，提供店家最新疫情資訊以及相關行銷對策建議、廣告投遞服務費豁免 ( 初次購買限定 )，以及因應宅經濟趨勢開辦免費線上直播講座，解析數位轉型等，以協助品牌電商持續深化電商經營能力，降低新手店家邁入數位轉型的阻力。

後疫情零售競賽開跑 經營跨境電商尤其關鍵

SHOPLINE 舉辦台灣跨境電商高峰會，深談出海東南亞的優勢、機遇及挑戰 SHOPLINE

除了透過佈局線上、拓展 O2O 全通路行銷模式來防堵 COVID-19 疫情所帶來的衝擊，在情勢穩定後，若想持續提高成長動能、保持市場競爭力，「跨境電商」將成為下一個關鍵決勝點。據 SHOPLINE 分析，馬來西亞有近六成的人口是 35 歲以下的青壯年族群 ( 千禧年世代 )，且華人居多，加上智慧型手機與行動上網普及率超過七成，位居東南亞六國第三，網購族群量體相當可觀，電商前景一片看好。建議台灣品牌可先從地緣近、具人口紅利的馬來西亞做為跨境首站。

SHOPLINE 除了提供網路開店服務外，亦支援跨境電商，推出一站式跨境解決方案，至今已協助近 2,000 個品牌電商佈局海外，並簡化品牌進入東南亞市場的繁瑣步驟，從在地金物流串接、語言及幣值切換到倉儲管理，都有專業團隊提供諮詢服務，以協助台灣品牌持續創新、轉型與升級。

扶植 12 萬台灣在地品牌開啟網店生意 共邀品牌分享經營成果

在疫情催化之下，零售業欲投入數位轉型的動機明顯提升，主動聯繫 SHOPLINE 欲了解網路開店的商家數量也較去年同期成長四成，深耕多年下來，SHOPLINE 已協助全台超過 12 萬在地品牌建立電商網站，包含 Cheese Duke 起士公爵、Dazzling、Durex 杜蕾斯、海邊走走、京盛宇、綠藤生機、Lucy’s、毛起來、美珍香、葡吉食品、QUEENSHOP、古典玫瑰園、Smith & Hsu 等知名品牌。

SHOPLINE 亦分享今年將舉辦台灣首屆「 SHOPLINE 傑出品牌風格大賞」，鼓勵品牌說出自身的品牌故事、轉型方式與經營成果。SHOPLINE 表示：「我們將邀請重量級的評審團與頒獎嘉賓，一起選拔並表揚營運穩健、獨具經營策略的優秀品牌代表，讓有志進行數位轉型、跨境電商亦或深耕在地的店家能有借鏡與學習的對象，在後疫情時代成功突圍！」

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