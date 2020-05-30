駭客侵台事件又一樁，這次全台民眾恐怕都逃不掉。美資安公司Cyble在暗網上發現高達2千萬筆個資。行政院發言人丁怡銘則回應，資料並非從政府機關流出。

駭客入侵台灣企業與政府機構的事件頻傳，如今就連台灣市民的個資都有危險。

美國資安公司Cyble在29日公布，該公司研究人員日前在暗網上發現全台超過2,000萬人的個資遭外洩，在暗網上公布資料的人士表示，資料來源為行政院內政部戶政司。

戶政司資料遭竊，全台2千萬人個資暴露在外

Cyble表示，一個龐大到涵蓋了幾乎一整個國家個資的資料外洩事件相當罕見。研究人員指出，他們在暗網上所發現的資料庫名為“Taiwan Whole Country Home Registry DB”（台灣全國戶政資料庫），整個資料庫的大小則為3.5GB。

洩漏的民眾資料，則包含姓名、地址、身分證字號、性別、生日與其他備註。

在暗網上洩漏資料庫的人士說，該資料庫的竊取時間為2019年。但Cyble指出，其中最年幼的個資顯示為2008年生，且部分生日年份為空缺，所以也難以從資料上確認這個資料庫真正的遭竊時間。

Cyble表示，目前仍在調查中，有最新狀況會繼續更新。

行政院發言人：資料並非從政府機關流出

對於本次資安外洩事件，行政院發言人丁怡銘則於今（30）日回應，資安單位初步調查發現內容資料很舊，並從內容格式等情況，研判為整合各類資料來源而成，並非由政府機關流出。

丁怡銘表示，目前資安與警政單位還在持續調查，有進一步消息會再提供更多說明。

資料來源：Cyble

責任編輯：陳映璇