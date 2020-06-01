虛擬實境公司Magic Leap再獲得新投資方3.5億美元救命投資，因而取消裁員計劃，但執行長卻決定順勢離開，為Magic Leap前景增加更多變數。

在2010年即創立、且曾被稱為「最神秘公司」的虛擬實境公司Magic Leap，因獲得新投資方3.5億美元（約台幣104.8億元）投資金額，而取消裁撤近1,000名員工的計畫，然而共同創辦人暨執行長羅尼·阿伯維茨（Rony Abovitz）卻決定在此時離開Magic Leap，但他強調僅是順勢而為，未來仍以董事會成員身分繼續給予Magic Leap發展建議。

Magic Leap許多驚人應用成果，都藉由影片公開，因而曾傳出造假問題。 Magic Leap

Magic Leap雖然在2010年就創立，成為矽谷虛擬實境新創的新星，但多半以影片、文件內容介紹旗下產品而遭外界懷疑實際生產能力，直到2018年才正式推出首款虛擬實境頭戴裝置產品Magic Leap One Creator Edition，但實際使用體驗卻未如其號稱的「更擬真使用體驗」，且定價高達2,295美元（約台幣68,726元），最後上市半年內實際銷售數量僅有6,000套，相比原本計畫銷售10萬套的數量相差甚遠。

近年市場對於需要複雜設備且高成本的虛擬實境體驗熱度下降，反而是輕便易用或符合市場應用發展的混合實境有較大興趣，使得Magic Leap未來發展並不明朗。在獲得3.5億美元的資金挹注後，不僅放緩對外出售想法，新任執行長是否能擔起Magic Leap的發展，或是將調整公司營運後計畫轉售，也令市場十分好奇。

截至目前為止，Magic Leap已經累積募得超過30億美元，其中包含Google、阿里巴巴、NTT Docomo、AT&T、新加坡淡馬錫投資在內的投資人，因此也讓市場估計Magic Leap若順利對外出售，實際交易金額可能會高達100億美元。

隨著顯示技術快速提升，目前虛擬實境技術應用門檻已經大幅下降，市場上已有更多虛擬實境裝置可提供擬真的使用體驗，因此Magic Leap過去強調技術領先優勢以不復從前。目前包括HTC、Facebook均積極投入虛擬實境技術發展，而微軟、Qualcomm等則是積極跨入既有虛擬實境技術應用並同時融合擴增實境，藉此形成結合兩者優勢的混合實境技術；至於蘋果目前則是以擴增實境應用為主，雖然過去也曾計畫銜接虛擬實境技術應用市場，但目前顯然已經打消此念頭。

資料來源：Magic Leap、Business Insider

責任編輯：蕭閔云