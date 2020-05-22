疫情不只重創各國經濟，也讓民眾的消費行為由實體轉為網購，讓實體商家面臨破產、倒閉以及裁員。

武漢肺炎疫情改變許多民眾的消費行為，美國富國銀行(Wells Fargo)分析師認為，美國消費需求將比疫情前明顯減少，可能高達10%將永遠無法復原，即使網路購物銷量增加，也無法彌補實體消費通路的大幅損失。

CNBC報導，疫情大流行將對零售業產生長期性的影響，包括破產、商店倒閉和裁員。富國銀行零售分析師艾克·博魯喬（Ike Boruchow）13日出具報告寫道，相較於疫情爆發前，美國可能有5%~10%的消費需求，因疫情而永久消失，原因是網購彌補不了實體商店流失的消費需求。

博魯喬研判，美國消費市場至少要等9個月後，才能恢復「新常態」，且消費買氣不太可能回到過去的水準，直到今年耶誕季才會出現一波高潮。

富國銀行針對不同年齡層的1,000多名美國消費者進行調查，結果發現，受訪者計劃削減消費支出，較疫情前平均降低8%左右，而年紀越大的受訪者，預計節省的支出也越多。

調查進一步發現，超過40%的受訪者稱，在封城措施解除後，會等3個月後才會重新回到商店買衣服；近20%稱將等3個月以上的時間；另約11%指出，直到有新型冠狀病毒的疫苗或療法後，他們才會再踏入服飾店或鞋店。

美國機能性運動品牌Under Armour5月11日公佈的2020年第一季(1-3月)財報顯示，營收較去年同期銳減23%，主因是疫情引發全球大多數門市關閉；淨損5.897億美元（約新台幣176.8億元），遜於去年同期的淨利2,248萬美元（約新台幣6.7億元）。UA並警告，由於市場需求仍未回溫，第二季營收跌幅可能上看50%至60%。

根據美國勞工統計局(BLS)12日公佈的數據，美國4月消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)月減0.8%，創2008年以來最大跌幅。

責任編輯：林芳如

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