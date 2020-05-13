鮮乳坊成立5年來，年營收快速從3,000萬跳漲到3.9億元，無論是內容行銷、設計風格與通路策略，其優質形象都建立在一個基礎上面：掌握自身的品牌性格。

品牌是什麼？鮮乳坊創辦人龔建嘉認為，許多人對品牌的認知都有一點誤會。

「品牌不是一件漂亮的衣服，品牌就是你自己，」他說，「所以你要知道自己的個性，用適合的方式被大眾認識。」

擁有社會關懷性質的鮮乳坊，品牌性格一直很明確。龔建嘉成立鮮乳坊，是想要解決台灣鮮奶產業中的結構性問題。因此，鮮乳坊的宗旨，就是想透過品牌力量，讓好的農民被看見。

當品牌有了想說的故事，行銷就變成一件水到渠成的事情。

獸醫出身的龔建嘉，無論是親自幫牛開刀，或者訪問第一線酪農的生活大小事，都成了鮮乳坊最自然的「內容行銷」——他們不用找一個與牛奶毫無關聯的名人代言，只要把自己真實樣貌傳遞出去，就能吸引相同理念的顧客。

鮮乳坊成立5年來，年營收能快速從3,000萬跳漲到3.9億元，除了掌握品牌性格、善用內容行銷以外，他們對設計風格的注重、以及特殊的通路策略，都提升了品牌形象，讓顧客心中自動在「鮮乳坊」和「優質」之間畫上等號。

2016年，龔建嘉以大動物獸醫的身分創辦鮮乳坊（慕渴股份有限公司），將專業獸醫與牧場經營知識帶給獨立酪農，以改變台灣酪農業的結構性問題。 鮮乳坊Facebook專頁

揮灑設計力，每個架上商品都是故事

鮮乳坊可說是從創立第一刻起，就知道設計的重要性。龔建嘉找來了如聶永真、優席夫及良根等關懷社會、土地議題的設計師操刀，讓他們有足以襯托內在品質的外表。

「好看」不是唯一重點，為賦予包裝說故事的能力，在設計上更要別出心裁。他們把產地牧場當作主角，並將牧場經營者的家族照片和經歷都寫在包裝上，藉此協助酪農宣傳自家品牌，而這些牛奶不僅是架上的商品，同時也是一個個酪農努力生活的故事。

不過，產品包裝上的版面空間有限，如何有效地向大眾宣傳品牌價值也絕非易事。

鮮乳坊剛成立時，就曾挑錯了重點。當初在設計第一個產品的包裝時，他們縮小了鮮乳坊Logo和生產牧場的名稱，選擇強調「小農鮮奶」這個概念，卻發現「小農」兩個字在市場上已被氾濫使用。

後來龔建嘉才發現，那些自律的、高品質的、友善環境的特質，其實並非小農，而是「好農」。也因此，他們轉而強調牧場本身，把商品和生產過程緊扣在一起，才逐漸累積起品牌形象。

作為一個關懷社會的品牌，鮮乳坊通路策略也有特別規畫。龔建嘉說，有些人認為，產品就該在所有重要的通路上架；但對他而言，若要深度合作，就不能只把通路當作是販售地點，而是每個通路都是一次和顧客溝通品牌的機會。

大動物獸醫師龔建嘉每天在牧場與酪農們一起工作，照顧著全台35個牧場、超過7,000頭乳牛的健康。 鮮乳坊Facebook專頁

深化通路力，每次異業合作都是加分

那鮮乳坊怎麼做呢？他們在超商通路只上全家，量販通路只上家樂福，為的就是要幫彼此加值。

以全家來說，他們是第一個引進獨立農民產品的超商，展現對小農品牌的友善。家樂福則是推出了「食物轉型企畫」，要向大眾宣導食物背後的故事。

透過品牌理念篩選的合作，鮮乳坊也得到進一步的合作曝光機會，在全家推出冰淇淋、奶酪等聯名產品；與家樂福的合作，則是在冷藏生鮮區播放品牌故事影片。

對這些通路來說，選擇上架鮮乳坊產品，是他們對消費者傳達的一種生活「態度」，鮮乳坊也隨之從「普通的架上商品」脫穎而出，不但突顯了鮮明的品牌個性，也成為幫通路形象加分的行銷夥伴。

「如果只是產品，遲早會被替代。」龔建嘉表示。鮮乳坊把品牌價值化為優勢，深化與通路間的合作關係，在得到更高曝光量的同時，也幫通路吸引更多喜愛獨立小農品牌的消費者。

「我不想要看到台灣酪農業變成夕陽產業，因為台灣的鮮乳真的很棒！」龔建嘉希望以他的專業，翻轉台灣酪農產業的困境，讓這個產業得以永續經營。 鮮乳坊Facebook專頁

鮮乳坊邁入第5年，他們在Facebook上經營的社團，粉絲人數突破4,000人。

這些鮮乳坊愛好者暱稱為「奶粉」，奶粉們自發性地扮演著品牌大使，到處在街上搜尋與鮮乳坊合作的商家，並分享到社群上。

有次，龔建嘉看到了一個可愛小故事。一個男生在華山園區購買與鮮乳坊合作的茶飲店飲料，遇到一位素未謀面的女生。女生對鮮奶不太了解，那個男生就大力推薦她鮮乳坊這個品牌，並買了一杯請她喝。故事發展到最後，兩個人竟然交往了，而鮮乳坊就成了他們手上的紅線。

我們的產品，最後成為別人生活的一部分，這或許就是品牌行銷最真實的一面。 龔建嘉笑著說

什麼是內容行銷？ 作為網路時代的核心營銷法則，「內容行銷（Content Marketing）」講求透過有故事性的內容，以及提供受眾所需的資訊及協助，吸引「有共鳴的」的顧客。如此一來可以找到品牌的目標族群，並透過這些內容建立顧客對品牌的信任度；不只是內容本身，媒體管道也經由詳盡計畫擬定策略。

責任編輯：林美欣、張庭銉