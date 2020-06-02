上周美國發生一名非裔男子遭警方執法過當致死後，激起大批民眾不滿，並引發多起暴力衝突，這場暴動不僅讓零售業重創，也讓多家外送、出行平台暫停營運。

美國明尼蘇達州白人警察殺死無反擊無武裝的黑人民眾佛洛伊德後，引爆全美怒火，多處出現暴力抗議活動，因此部分政府官員對居民實施宵禁。

Uber（UBER－US）、Lyft（LYFT－US）、外送餐飲服務DoorDash暫停美國某些城市宵禁時間的營運。

Uber已經暫停洛杉磯、奧克蘭、舊金山和明州的明尼亞波利斯（Minneapolis）部分地區宵禁時間內的服務。

「一些城市已要求我們要完全停止營運，但其他城市則希望確保我們提供必要服務，我們也利用Uber app來指導騎手和駕駛員有關該城市宵禁和注意事項，並提醒他們Uber只能在宵禁時間用於緊急用途。」

Lyft表示也正遵守當地宵禁指導，DoorDash也會暫停某些受宵禁影響的城市內營運。

川普：我將派軍隊鎮壓

美國川普總統表示，倘若各州和各城市無法平息示威活動，中央將部署軍隊。

在白宮匆忙安排的談話中，川普表示，「我正在動員聯邦和地方所有資源、群眾和軍隊，以保障守法的美國人權利。」

「我今天已強烈建議每位州長部署足夠人數的國民警衛隊，使我們能在大街上占主宰地位，市長和州長必須建立一個壓倒性的存在，直到這場暴力活動平息為止。」

「倘若城市或州拒絕採取必要行動以捍衛居民的生命與財產，那麼我將部署美國軍隊，迅速為他們解決問題。」

在川普發表談話時，鎮暴警察和憲兵在白宮前與示威者發生衝突，當局似乎使用催淚瓦斯驅散人群。

川普說他正採取迅速果斷的行動來保護首都華盛頓特區，「昨晚這城市發生的一切令人慚愧，一如我們所說，我正派遣數千重裝軍隊、軍事人員和執法者去阻止騷亂、暴動、搶劫、攻擊和故意破壞財產的行為。」

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：鉅亨網