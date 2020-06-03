人們的消費行為不斷改變，未來，我們很可能會習慣現在正在萌發的一些服務，包括協助你走出失戀陰霾的客服、專為更年期女性設計的美容、或是推出訂閱制的保險等。

編按：誰能掌握趨勢，就能先掌握商機。《改變未來的100件事：2020全球百大趨勢》一書揭露在全世界各地正在發生的事，涵蓋文化、科技與創新、旅遊與觀光、品牌與行銷、食品、美容、零售、精品、醫療保健、金融十大領域。這本書整合全球策略人員的分析報告與數據，列出未來的趨勢、消費者洞察以及創新模式。

01_文化（Culture）

分手教練，為失戀人提供心痛的解藥

隨著越來越多人選擇單身，也更欣然接受單身這個選項，新型的服務已經不僅僅是將重點放在尋找另一半上，而是著重於幫助剛結束一段戀情的人們撫平情緒，開始新的人生。也因此有了如Onward這種分手善後服務的出現。

Onward: How it works

02_科技&創新（Tech & Innovation）

因為注意力只有8秒，娛樂模式也要變簡短

為了因應千禧世代注意力長度下降，串流服務平台如網飛影音平台（Netflix）已開始測試旗下影片在裝置上快轉或調慢播放速度的功能，提供短影片的Quibi也極力探求以簡短影片，吸引年輕消費族群的全新方式。

雖然這麼做的其中一個原因，可能是來自一組常被提起的數據：千禧世代的注意力長度還有12秒鐘，但Z世代用戶只剩下8秒。但這可惹怒了電影人，認為「非常荒謬又污辱人」、「一個非常爛的主意，在已經嚴重失血的觀影經驗中再補一刀」、「為何要一邊支持並資助電影製作人的願景，又一邊動手摧毀他們想呈現的效果呢？」

03_旅遊&觀光（Travel & Hospitality）

過程永遠比目的重要，慢活旅行獲得人們喜愛

近來的旅行風潮不再是急著抵達目的地，而是在於享受旅行的過程，旅程就像目的地一樣值得細細品嚐，消費者渴望放慢腳步以脫離壓力，並更專注於身邊的人事物上。

04_品牌&行銷（Brand & Marketing）

氣候正效益品牌，是一門明智的生意

隨著氣候議題的關注達到高峰，許多品牌開始為過去所造成的環境衝擊承擔更多的責任。而減碳已不僅僅是拿來換取消費者忠誠度與建立信任的活動，更已演變為現代企業的當前要務。

05_食品&飲品（Food & Drink）

喝幾杯都沒關係，今晚去「清醒酒吧」吧！

消費者健康意識提升，無酒精飲品的風潮開始席捲餐廳與酒吧，飲料品牌也開始順應潮流，確保消費者不會因為這樣而錯過社交的機會。

06_美容（Beauty）

50歲的女性不會放過美容，消費力也更強大

到了2025年，全球將有10億以上的女性經歷更年期，女性們也開始以更開放的心態看待這一階段人生的改變，而這也將帶來無限商機。

07_零售（Retail）

「買到爆」型的消費者，已經成為20世紀的過時遺物

消費者已開始意識到過度消費的文化會對環境造成傷害，網紅過去為了評論而產生的浪費也開始受到譴責。品牌與零售商也採取了相因應的措施，更加重視消費行為對社會環境造成的衝擊。

08_精品（Luxury）

不只服務我，還要服務牠！

隨著選擇單身的人口不斷成長，越來越多人把寵物視為家人，也更願意投注金錢在寵物身上，許多飯店與航空公司因此開始竭盡所能的提供寵物們賓至如歸的服務。

09_醫療保健（Health）

生物數據服務，提升你吃壽司的體驗

日本數位壽司餐廳（Sushi Singularity）收集顧客的生物特徵樣本，用來製作獨一無二、專為用餐者的營養需求所量身打造的「3D列印壽司」。

10_金融（Finance）

保險業也搭上「訂閱制」潮流了

開放又彈性的訂閱式服務如網飛影音平台（Netflix）已成為年輕族群新的生活習慣，許多保險公司為了不願投入長期合約且須求不斷改變的年輕顧客，設計出更好且更符合消費者需求的保險訂閱服務。

本文授權摘錄自《改變未來的100件事：2020全球百大趨勢》，作者：偉門智威團隊，原文作者： Wunderman Thompson；偉門智威出版。

責任編輯：林美欣