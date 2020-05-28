Facebook宣布推出通話App CatchUp，最大特色是在App直接會顯示哪些聯絡人有空接電話，讓用戶確認對方有空再撥電話以減少打擾。

Facebook宣布推出通話App CatchUp，最大特色是在App直接會顯示哪些聯絡人有空接電話，讓用戶確認對方有空再撥電話以減少打擾。

CatchUp是由Facebook內部研發單位NPE團隊開發，打造CatchUp的原始構思，是希望讓使用者在撥打電話前，可以確認準備聯繫對象目前是否方便接電話，避免突然致電情況打擾對方，或是讓自己在工作忙碌時將狀態設置為離線，減少他人在此期間來電影響工作進度。

目前越來越多人習慣透過Messenger、WhatsApp等傳訊軟體建立聯繫，NPE團隊希望使用者能維持以電話溝通，但是為了避免電話聯繫可能造成不必要的打擾，因此可配合CatchUp App功能輔助，藉此確認聯繫對象當下是否方便接聽電話。

使用CatchUp必須綁定個人手機號碼及手機內的聯絡人清單，如果沒有Facebook服務帳號仍然可正常使用。除了能向特定對象撥打電話，更可同時與最多8人進行多方通話，另外也能設定特定對象或特定群組進行私密通話，電話過程中也能讓麥克風切為靜音或擴音。

而當使用者或聯繫對象處於可通話狀態時，就會在CatchUp介面列入「Ready to Talk」清單，表示目前方便接聽任何人的來電。若覺得目前不方便接聽電話，或是不想被來電打擾的話，使用者可以透過上方推播開關將個人狀態切換成離線。但如果希望確認呈現離線狀態的聯繫對象是否方便接聽電話，則可透過過去曾在Facebook提宮使用的「戳 (poke)」功能，向預計聯繫對象發出提示，藉此確認對方是否願意接受電話聯繫。

另外，若聯絡人尚未加入使用CatchUp，使用者則可藉由聯絡人清單項目進行邀約。目前CatchUp僅在美國境內以限期形式開放iOS、Android平台用戶下載測試，同時也會觀察使用者實際反饋意見，藉此判斷是否針對App使用體驗進行調整，或是終止發展此項App。

資料來源：Facebook、Tech Crunch

責任編輯：蕭閔云