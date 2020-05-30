「新的國際秩序正在成形」數位政委唐鳳談到現今外交局勢，認為台灣的力量可望來自民間，詹宏志則認為台灣特有的「幫助人」力量或將成為外交標誌。

從新冠肺炎（COVID-19；俗稱武漢肺炎）爆發後，台灣集合眾人之力解決與防制肺炎感染擴散0，成績世界矚目，而這股由民間自主發起的社會創新運用，未來能否延續下去？

PChome董事長詹宏志認為，所有人都看見台灣藏於民間的力量，而特有的「助人」之力或將成為台灣外交標誌，唐鳳則觀察新的國際秩序正在成形，需要大家一起合力面對，這波無法以國境為界線阻擋的數位危機。

社會創新實驗中心於今（30）舉辦「大師論壇：唐鳳政委 X PChome董事長詹宏志」，讓兩位不同世代的網路先驅：詹宏志與唐鳳，共同探討全球性的疫情，如何激發台灣新一波數位「社會創新運動」，其中又包含兩大方向：社會創新帶動的產業創新與升級，以及台灣可以發展的外交方向。

社會創新帶動的產業創新

開場唐鳳先針對社會創新做了簡單的定義：任何人都能去完成社會的潛在需求，「眾人之事，眾人助之。」

而對詹宏志則用通訊軟體LINE來舉例：「LINE是因為日本311大地震所推出，讓災區的人能夠聯繫構通，原先是社會目的，後來也發展成一個龐大的事業。」他也認為因為新冠肺炎的疫情，讓所有人看到了台灣藏在民間的力量，「社會創新的特色就是來自於社會，且由下而上。」

此外，詹宏志也提到了現在也許是台灣最好的機會。主要原因是因為當全世界開始對於中國有了新的看法，當中國的政治、體制、價值與大部分的民主國家有所不同，全世界都會重新考量與中國的關係，「而這件事情足以改變世界。」

隨之而來的是全球供應鏈的重新分配與佈局，過去中國製造的崛起，與台灣人有相當緊密的關係，而未來當供應鏈有機會重組，還是需要一批人去把一個一個的工廠建立起來，也許這就是台灣的機會所在。

先前國發會主委龔明鑫也有類似的看法，他認為新冠肺炎的影響，讓製造業的斷鏈風險過大，長鏈的模式受到挑戰。過去哪裡便宜哪裡去，「少樣多量」的模式也會有所轉變，轉向以品質，或產品的高低階來區分產地。「過去台商的確在中國大力投資，台灣反而是備援角色，但新的局勢有點反過來了，高階的生產製造、牽涉到資安問題的產業，開始陸續移回台灣。」龔明鑫說。

疫情時代發現台灣的新外交力量

此外，兩人也都提到了關於外交的問題，也與社會創新的力量息息相關。

「我們在數位外交上最強的，其實是台灣民眾，他們透過群眾募資一下子就能夠在《紐約時報》上刊登訊息，就算原本的公開信有點中二，但也會有大量的人幫他們踩剎車，在24小時內就變得很成熟，也讓國際理解台灣明確的地位。」唐鳳說。

詹宏志則回顧1月21日，台灣發現首起新冠肺炎案例，「當天晚上，PChome半年的口罩庫存一夜賣完了，那時候一個口罩只要一塊多，就算到了現在，一個也不過5塊。台灣把口罩拿來做外交，都是很少的代價。」

詹宏志認為，台灣一直有一股「幫助人」的力量，不論中國、印度、印尼或全球各地發生災難，總會有台灣人、台灣非官方的團體到現場，「未來，我們應該把這種能力，變成我們的外交標誌。」

而唐鳳也提到，只要透過視訊設備能夠遠距溝通，他隨時都可以跟歐洲、美國、非洲的組織交流，「而且現在有太多國境無法擋住的危機，像是假新聞，就需要所有相關利益者一起進來談，新的國際秩序已經在成形。」

責任編輯：王郁倫