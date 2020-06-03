數位科技使品牌與消費者之間有更多的對話機會，ViAD深信，雙方在未來的互動上也將更為緊密，如何建立良好的溝通模式，是品牌主不得忽視的重要關鍵。

品牌除了大聲說，也該用力聽

隨著消費者行為向數位靠攏，流量的品質也更被拿著放大鏡檢視，花費大筆預算把品牌曝光到流量的黑洞裡，相信絕不是品牌主所樂見的，然而，數據軌跡遠比想像中複雜許多，品牌如何有效運用AdTech掌握消費者行蹤，將是觸及「對的人」不可或缺的重要關鍵。

思考廣告投遞策略時，若能將目標輪廓清楚定義，將有助品牌確立對的受眾，此外，相比其它管道，數位環境擁有更多讓消費者發聲的機會，這使雙向整合的重要性逐漸浮現，舉例來說，我們無法得知消費者看完某支電視廣告的感受，但我們能知道消費者是否看完手機上的影音廣告，及進一步的點擊行為，這無疑為品牌與消費者之間創造了一道橋樑，幫助雙方有更多溝通互動的機會，例如，為了得知消費者對品牌廣告的實際喜好，ViAD發表RUS System，能夠根據觀看進度切分為沒關注、有潛力及有興趣三大觀眾族群，透過消費者對品牌的真實反應，雙向優化受眾輪廓。

在注意力遭瓜分的快餐式內容時代，品牌端不能只是主觀認定消費者想看什麼，也該讓消費者親自說出來，如此才是達成良好品牌綜效的最佳途徑。此次，ViAD將分享如何連結品牌的受眾與情境，經由大數據採集珍貴的消費者實際行為，為雙方建立開放式溝通空間，聚焦放大品牌曝光效益！

ViAD發表內文比對2.0，深入掌握消費者行為與廣告情境。 ViAD

內文比對2.0：消費者行為ｘ廣告情境

ViAD發表全新內文比對技術，透過自有數據引擎ViAD Data Engine（VDE）比對百大知名網站文章內容，將分析結果回傳至VDE資料庫，品牌主可經由類別項目及關鍵字詞設定合適的品牌曝光情境，讓廣告在消費者閱讀相關文章時出現，增加品牌印象與互動機會，此外，VDE能針對主動搜尋進站的高需求消費者優先曝光廣告，並於看完影片或點擊外連時，即時分析文章內容的關鍵字權重，提供完整的技術分析報告，幫助品牌主一次掌握消費者行為及廣告情境，為下次的眼球爭奪戰獲得更加有利的位置。

雙向結合數據，品牌的致勝一擊

內文比對技術擁有向前整合的強力優勢，能幫助品牌主以逸待勞，等待有興趣的消費者主動進入合適品牌情境中，儘管從結果來看，這似乎是顯而易見的投遞策略，但其中所蘊含的真正關鍵其實是認真看待消費者行為，而不僅只關注自定義的受眾輪廓。在完整的廣告投遞策略上，從「受眾輪廓分析」橫跨至「消費者實際行為」的整合式思維，是品牌佈局策略時相輔相成的存在，然而後者的重要性仍時常遭忽略，這是非常可惜的事情，因此，ViAD提出內文比對2.0，期許能與品牌主攜手合作，雙向推升廣告視佔率，更搶先獲取消費者心佔率！