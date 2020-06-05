看好品牌力帶來的商機，蝦皮購物攜手上百間品牌，推出由品牌直營的品牌旗艦店，盼藉此帶動618購物節的業績較去年翻倍成長。

從今年初開始，由於受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，市場消費行為轉為線上是大勢所趨。

蝦皮購物指出，在今年第一季成功協助許多品牌、商家提升2～3成的業績成長。看準這個趨勢，4日宣布聯手百大品牌開設蝦皮商城「品牌旗艦店」，期待在後疫情時代佈局全新品牌策略，提前開打下半年電商大戰。

自2017年開始，蝦皮商城開始在台灣推出，其中賣家不乏許多由品牌商直營的店舖。到了今年，由於看好消費者對於品牌的需求，推出「品牌旗艦店」專區。

現在打開蝦皮購物App，已經能看到蝦皮商城品牌旗艦店專區，往後在品牌旗艦店上架的商品，圖示上也會有專屬徽章。讓消費者在搜尋商品時，可以快速分辨商品是來自個人賣家、還是由品牌直營的旗艦店，一目瞭然。

蝦皮購物「品牌旗艦店」三大有感升級，包括品質有感、服務有感、價格有感。 蝦皮購物

一定買到正品！蝦皮逾百間品牌旗艦店上線

去年，蝦皮購物推出直播電商平台「Shopee LIVE」，主打體驗型電商，結合影音互動藉此豐富購物體驗，把消費者黏在平台上。

到了今年，蝦皮購物最重要的策略是要用「品牌旗艦店」識別提升形象。「更要培養用戶『想買品牌就上蝦皮』的購物直覺，」蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示，要藉此為品牌夥伴集中流量，還能進而刺激下半年的業績成長。

蝦皮購物引用東方線上消費者研究指出，受「多螢時代」影響，消費者在資訊眾多難以過濾下，「商品價格」已不再獨占消費決策要素，「品牌力」更具決策主導性，可見更直觀的決策流程有助訂單轉換。

蝦皮購物宣布聯手百大品牌開設蝦皮商城「品牌旗艦店」。 蝦皮購物

「因應『品牌力』對消費決策的影響升溫，蝦皮購物正式上線『品牌旗艦店』全新識別，要為用戶打造更直觀便捷的購物體驗，」蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威說。

目前已有上百間合作品牌。其中包含Acer宏碁、ASUS華碩、Calvin Klein、點睛品、誠品、聯合利華、屈臣氏等等。

為讓「品牌旗艦店」升級有感，蝦皮購物也提出「品質有感」、「服務有感」、「價格有感」三大保證。 確保消費者一定買到正品，並首創15天鑑賞期，同時加碼「品牌億萬補貼」折扣活動，保證優惠入手高品質商品 。

展望下半年電商旺季，蝦皮購物已開始佈局，「推出品牌旗艦店也是希望趁機可以與品牌有深度合作，」梁日威說，在即將到來的618購物節，期待可以藉由品牌旗艦店帶動業績能較去年翻倍成長。

momo購物網與台灣萊雅結盟，用品牌力開拓美妝市場。 momo購物網

品牌旗艦店是B2C電商趨勢，momo、天貓都在做

對於B2C電商來說，與品牌深度合作是各平台都在做的方向。

像是momo購物網，去年就開始佈局品牌力商機，與台灣萊雅攜手成立第一間「LANCÔME蘭蔻官方旗艦店」。台灣萊雅曾表示，旗下品牌MAYBELLINE媚比琳、LʹORÉAL Paris巴黎萊雅和momo合作關係緊密且良好，透過品牌周與搶先首賣的行銷活動，都帶動銷售佳績，在2019上半年業績較2018同期更成長近200%。

目前，momo購物網站已有超過百間品牌旗艦店，因為有這些品牌的加持，回顧今年第一季，站上專櫃品牌業績年增8成以上。

另外，以阿里巴巴旗下的天貓商城來說，早已投入「超級品牌日」活動長達5年。像今年1月，珠寶鐘錶品牌Cartier進駐天貓後，隨即舉辦超級品牌日活動。僅用1分鐘就賣出單價約15萬元人民幣（約新台幣63萬元）的手鐲孤品，限量500件手鐲當日售罄。

責任編輯：陳映璇