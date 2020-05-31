今日是誠品敦南店營運最終日，接著將由誠品信義店接棒，成為下一間台北永不打烊的書店。

今日（31）是誠品敦南店營業最終日，在凌晨0點，就將正式熄燈。

誠品敦南店在1989年創立，在1999年起正式開始24小時營運，為台灣打造了一座長達18萬小時沒有打烊過的書店。曾被CNN評選「全球最酷書店」、《TIME》雜誌評選為「亞洲最佳書店」。

儘管日前在誠品生活股東會上，董事長吳旻潔提到，在今年將「用力關店」，把不適合的分店捨棄，調整誠品體質。但面對敦南店即將熄燈，對她來說依然別具意義。

吳旻潔期盼未來信義店能成為新世代試驗的場域。 程倚華攝影

緬懷敦南誠品，吳旻潔買下最後一本書：這是我告別的方式

「敦南店的逝去，對我來說某種程度就像是吳先生（父親吳清友）的離開一樣，」吳旻潔說。

她提到，在2004年時，原本已做了出國唸書的決定，就是在敦南誠品的咖啡廳與父親吳清友談話後決定進入誠品工作。因此，儘管誠品敦南店經過了多次書區改裝，吳旻潔依然對這間門市別具情感。

「很多人事物，是在真正失去之後，慢慢的沈澱，然後才知道他對你的影響；我只能說我嚴陣以待，在結束之後，會對我帶來的衝擊。」這一段話，吳旻潔是在說誠品敦南店的閉幕，同時也是在回憶父親的離開。

為了紀念誠品敦南店的最後24小時營業，誠品也舉辦了連續18小時的講座活動。其中，PChome網路家庭董事長詹宏志的演講雖然在凌晨4點半舉行，依然吸引大批讀者到現場朝聖，其中也包含了董事長吳旻潔。

在聽完演講之後，吳旻潔再一次走了一圈誠品敦南店，選購了一本《一個明亮的人，如何能理解黑暗？：《罪行》德國律師的思索》。「在結帳的時候，你知道這是自己最後一次在這裡買東西，每一個作為都充滿了自覺，這就是我跟它告別的方式。」

詹宏志於凌晨4點半在誠品敦南店開講。 程倚華攝影

信義店交由「新世代」重新定義，吳旻潔盼成為包容多元的文化場域

在詹宏志凌晨的講座中，分享了自70年代以來他對台灣社會、藝文產業的觀察，以及在每一個年代中書店所代表的意義。他談到，展望未來，2010年代、2020年代也許已經不是他能夠去詮釋，而是由「新世代」來訴說。「新一代也會跟我一樣，會有發現、喜歡、失去的生命過程。」

不過，新世代也不僅指年輕人。就像是吳清友曾說的「誠品是台灣人的集體創作」這樣的概念，在未來，信義店成為新24小時書店之後，也等著台灣人持續探索、創作，並不是要完全取代敦南店，而是成為另一道風景。

所以，吳旻潔也笑著說，「我也不知道未來的信義店會多精彩，它完全取決於這一代人，不只是年輕人，也包含叔叔嬸嬸，是包容各種可能性的場域。」

吳旻潔也期許，未來信義店能夠是一個給新世代試驗的場所。「它是一個可以去開發、釋放年輕人活力的地方。」

在今天晚上，誠品敦南店將在11點半舉辦熄燈音樂會，與讀者一起倒數，並且在凌晨0點啟動「靈感不打烊巴士」，專車接駁讀者至誠品信義店「新24小時書店」。誠品將持續為台北經營一座24小時永不打烊的書店。