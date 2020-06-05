SaaS（軟體即服務）協同工具Slack公布財年第一季財報，營收高於市場預期達2.01億美元，同時宣布簽下新客戶亞馬遜，並廣泛採用AWS服務。

在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情期間，視訊會議、協同工具因使用需求暴增受到市場關注，其中快速成長的SaaS（軟體即服務）企業Slack於4日公布財年第一季（2月至4月）財報，營收為2.01億美元，略高於市場預期的1.88億美元，年增50%。但在發布財報後，Slack股價下跌約13％。

Slack在第一季付費客戶超過12.2萬家，較去年同期成長28%；經常性收入超過10萬美元的付費客戶為963家，目前累計超過75萬組織使用免費或付費訂閱方案。隨著數位化轉型的加速，遠端工作已是大勢所趨，Slack預期第二季營收將持續成長至2.06億美元至2.09億美元。

此外，Slack面臨Microsoft Teams的激烈競爭，繼IBM之後，Slack近日不僅簽下亞馬遜這個大客戶，同時也宣布將其語音與視訊通話功能，遷移到Amazon Chime平台上，同時更廣泛地採用Amazon Web Services（AWS）服務。

比起Microsoft Teams，語音和視訊會議整合一直是Slack痛點，預期和AWS進一步合作後將有所改善 。Slack業務和企業開發副總裁布萊德·阿姆斯壯（Brad Armstrong）表示正研擬將行動體驗整合至視訊功能，為企業客戶帶來更好的使用體驗。

Slack執行長史都華·巴特菲爾德（Stewart Butterfield）表示：「雲端服務和協作工具的整合將驅動企業軟體的未來發展，Slack透過與AWS的戰略合作，將為雙方在產品發展帶來雙贏局面。」

資料來源：Slack、Tech Crunch、The Verge

責任編輯：陳映璇