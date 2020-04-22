網站搜尋引擎業者Algolia公佈2020年第一季的搜尋趨勢報告，揭露在新冠肺炎的影響下，人們在網路上的搜尋產生何種變化。

參考標題：疫情怎麼改變人們的搜尋習慣：教育網站搜尋量暴漲11倍、旅遊業銳減97%

韓劇《請輸入檢索詞WWW》裡有一句話，「人在搜尋框前是最真實的」。肆虐全球的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），近幾個月究竟是如何改變人們的生活，同樣也能在搜尋框前窺見一二。

搜尋引擎新創Algolia本週發布2020年第一季搜尋趨勢報告，藉由過去3個月的搜尋結果，揭露民眾在疫情的壟罩下，關心的事物出現哪些變化。

你可能從來沒聽過Algolia，這是一間為企業提供「搜尋即服務平台」的公司，旗下客戶數達8,600間企業，其中不乏Twitch、Slack等知名企業，一年搜尋量也超過一兆次。

另外，Algolia發現，在美國、英國、法國、義大利、德國及西班牙等6個頒布禁足令的國家，民眾上網搜尋的次數更是大增，從1月12日至3月22日期間，搜尋量增長幅度接近3倍。

疫情期間不出門，民眾上網都在逛些什麼？

而這些隨疫情大舉湧入的流量，到底都在搜尋些什麼？Algolia便列出了流量成長幅度超過200%的領域：

教育：成長1,185% 雜貨：成長618% 電商：成長408% 金融服務：成長309% 醫療：成長280% 美妝：成長255% 媒體：成長248%

待在家裡沒事做，線上課程網站夯

Algolia

Algolia觀察到，教育、線上課程相關網站在第一季流量成長幅度最為驚人，三個月來流量暴增了1,185%，其中絕大部分漲幅集中在3月以後。這樣的趨勢或許很好理解，當歐美疫情加劇，企業紛紛放起無薪假、甚至揮起裁員大刀時，民眾開始尋找進修管道，充實自己在語言、程式等方面的能力。

同時眾多學校也在疫情的干擾下，不得不暫時轉為線上授課，或者乾脆暫時停課，家長及校方也開始尋找網路上的遠端課程資源，好讓學生不會因為疫情而停下學習的腳步。

防疫物資需求帶動電商雜貨搜尋

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如同在各大電商引爆的日用品、食品需求，雜貨領域的搜尋量於疫情下增長618%。防疫期間盡量避免與人接觸成為民眾的行為指南，為了不暴露於感染風險，並且取得各種防疫物資，上網尋找電商平台及送貨服務成為家常便飯。

Algolia認為，在疫情期間初次使用這些網路商店服務的民眾，很可能「一試成主顧」，推估未來幾週雜貨的搜尋量還會繼續攀升。

這個觀點也呼應PChome董事長詹宏志觀察，過去2003年SARS爆發前後，對台灣電商產業帶來關鍵作用，也就是有網路買東西經驗的人從不到20%快速增加到50%。

而這一次武漢肺炎疫情，台灣用網路相當成熟，防疫中用到的網路工具也多，如口罩地圖、網購口罩、餐廳外送等等，未來都將改寫疫情過後的社會型態。

即使不出門，美妝搜尋量依舊大幅成長

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在一個人們鮮少外出的時期，為何美妝搜尋量依舊名列前茅，成長幅度高達255%？這乍看之下是個相當反常的情形，不過Algolia指出，美妝相關網站的搜尋量成長主要集中在3月，這有可能是因為美容院、理髮廳都因為疫情關閉，民眾只得自行修剪頭髮而開始上網搜尋。

儘管聽起來有些荒謬，但這無疑是許多人的苦惱。實際上，因為疫情影響，現在有越來越多外國網友在社群平台上，分享自行剪頭髮的「成果」。而因應這股趨勢，近期也有新型態服務透過視訊，線上指導民眾如何為自己修剪頭髮。

哪些搜尋下降了？

除列出受惠於疫情的領域外，Algolia也介紹了幾個因此表現下滑的領域。

疫情重創旅遊產業，搜尋量暴跌97%

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或許你已經猜到，旅遊榮登衰退榜單之首，在過去3個月裡搜尋量下滑幅度高達97%。以美國為首，隨著疫情在各國爆發，越來越多國家關起國門，禁止民眾出國旅遊，同時拒絕所有入境的旅客。

從各個旅遊業者、旅宿平台慘淡的表現來看，這樣的結果或許一點也不讓人意外。

不敢出門、比賽又中止，運動用品表現不佳

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儘管運動被美國各州列為禁足令下出門的正當理由之一，人們仍然自主減少了出門活動身體的頻率。加上NBA、FIFA前些時候頻傳球星確診的消息，許多運動賽事都因此無限期休止，種種原因導致民眾造訪體育用品相關網站的搜尋量下降69%。

但Algolia特別提到，雖然運動用品網站搜尋表現衰退，但「運動器材」卻反倒上升，成長幅度達74%。這被推測是人們開始尋找在家運動的手段，例如跑步機、飛輪等設施。

房地產生意蕭條，搜尋流量驟減

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儘管房地產相關搜尋直到2月都仍然很旺，然而一進入3月搜尋量卻雪崩式滑落，與表現最好的日期相比搜尋量下滑了85%。Algolia指出，即使房仲業者積極推出線上看房、並有投資者想趁疫情撿便宜，都沒有辦法挽回搜尋量下滑的頹勢。

針對這個幾家歡樂幾家愁的時期，Algolia也於報告最後給予各個企業一些建議：如果公司業務面臨衰退，那網站重心應放在優化使用者體驗上；如果是有幸在疫情中迎來成長的公司，則應著重優化產品目錄，透過搜尋趨勢分析改善民眾使用網站上的摩擦。

完整報告請見：Algolia Insights: Q1 2020 Search Trends – A time of global disruption

責任編輯：蕭閔云