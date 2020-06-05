專利可以是一項好投資，但比起濫竽充數，更該著重在提昇專利品質，同時也要像管理投資組合般，隨時調控狀態，才能創造高額回報。

鴻海集團近幾年積極改變專利申請策略，從過去一年申請約三萬件專利，至今已縮減為約六千件；同時，鴻海集團也連續兩年進入德溫特全球百大創新機構名單，顯示其專利的質量更勝於數量。是故，筆者認為，企業不應只追求專利「數量」或「過關」，應深入思考如何提升專利品質與價值，使其成為一項好投資（一件好專利，市場價格可達一百萬美金以上）。

企業申請專利時，通常會陷入一種迷思：「這個發明很重要，不論如何先拿到專利再說」。然而，姑且不論發明是否重要，一旦申請專利過程中沒有經過一套專業處理機制，極有可能因為處理不當，影響專利品質，致使專利審查都無法通過，縱使勉強取得證書，也無法有效保護自身產品，或專利輕易地被競爭對手破解或無效。

縱使專利有好品質，如缺乏全生命周期的專利價值評估機制，則專利仍無法實現其價值，也削弱這些專利可為企業帶來的獲益能量，這些都有可能肇因於對產品市場與競爭態勢的掌握度不足、專利申請地區評估錯誤、專利說明書專業不到位等。意即，當專利不具品質或價值時，即使僥倖通過審查，也只是空有專利證書，淪為牆上一張張的壁紙毫無用武之地。

想要專利成為不錯的投資，每個參與者都是重要角色

當企業準備對發明提出專利申請前，必須先認知不是把發明丟給專利事務所就可了事，曾遇過客戶把發明資料寄給我，並留下一句：「專利的事就交給你了！」讓我滿頭問號，我都還沒看內容，更遑論探討研究細節。如果專利從業人員只是依照發明內容逐一把稿件寫完，發明人也只是把稿件草草看完，雙方沒什麼往來互動，盡想快速走完申請流程，這種專利申請作業，常常無法讓專利保護發明的精髓，以至於專利品質低落。

事實上，想要有高品質的專利，發明人和專利從業人員都需積極參與。通常當發明人提出自己的發明內容後，專利從業人員協助先審閱發明資料進而雙方會談，確保發明內容符合申請專利的基本條件，例如發明的實施方式是否完整、技術特徵點是否明確等。一旦專利從業人員認為有那些資料不足或定義模糊，都必須請發明人再度補充或修正。直到確定發明揭露資料完整後，才表示這個發明具專利申請資格。

那麼可以開始申請專利了嗎？未必！有個關卡尚須小心應付，即透過前案資料檢索，確認是否過去已經有人申請類似的專利或公開相關的文獻。如果發現到有前案雷同，專利從業人員應將前案資訊與發明內容進行比對分析，並與發明人討論前案跟發明內容的差異性，雙方擬定如何克服疑點，重新界定保護的範圍，確保專利能涵蓋自身的產品技術，又能夠突顯與前人技術的差異性，還能夠超越前案技術特徵，未來接到專利局審查委員的挑戰時，即可輕易克服答辯。

最後，當品質層面完善後，專利申請仍要回歸如何實現價值的商業評估，除了發明人及其所屬研發團隊外，可依照「產品結構」、「技術結構」或「應用結構」讓熟悉產業市場或專利數據分析的人或團隊提供意見，讓專利不是只執著於技術層次，而能讓其他參與者以不同的角度詮釋專利可能帶來的價值。例如，透過專利數據分析，比較既有專利布局與競爭者專利佈局的優劣之後，重新擬定專利組合的優化方案。

如此一來，一件專利經由多方參與者的專業評估而提出的申請，可想而之，專利品質與價值也會隨之提升，並朝著能夠為企業帶來利益的方向前進。

總之，專利絕不是一筆費用，而是一項期待能夠帶來回收的投資。

想要有更佳的投資報酬，需「持續優化」專利組合

既然專利是一項投資，如同財富管理，什麼時候該加碼，什麼時候該停損出場，都有一套專業機制。相同道理，專利也需要隨時掌控它的狀態，並從過往數據變化、法律政策更新、產品市場推估等各面向作為判斷依據，調整專利申請或布局方向。另一方面，隨著產品技術開發、專利申請時程推進及專利數量的成長，須給予專利組合適時的強化，讓企業在專利的投資更能有加乘效果。

強化專利組合的方式大致可以歸類兩種。一為透過最早申請的原始母案進行分案或者連續案，將母案的技術方案分拆成不同的保護範圍，把能將產品各部份、各種實施態樣、各類的執行方法都保護起來，此種方式需要產品方向明確，且母案的發明內容相當豐富，足以讓一個專利不斷延展出更多的專利，布局更多的國家，把受專利保護產品技術包的密不通風，使競爭對手的產品沒有任何空間可以參入或迴避。

以多年前飛利浦提出的LED照明專利授權方案為例，即是以美國專利第6,016,038號作為母案，共長出了共366件各國的專利申請案（如下圖）。

飛利浦US6,016,038家族國家分布。 Patentcloud's Due Diligence powered by InQuartik,

另一種方式則是透過不同時期或類型的專利申請，逐步將產品技術保護的更完整，此種專利組合多是隨著研發進度與市場發展並行同步，並將系統、模組、元件等都納入保護範圍，甚至能夠跨產業布局。此外，此種專利組合，也可能來自於進一步的外部投資，專利來自於購買他人專利，透過自身專利與外部專利的結合，截長補短，有效提升專利組合的價值。在通訊領域，華為公司為優化其4G的專利組合，其中一部分即是購自夏普的專利。

現階段台灣一些企業不是不願意投資在專利上，而是不懂如何讓專利變成好投資。 的確，要讓專利為企業帶來獲益，或許不是短期所得，畢竟要形成一個含金量高的專利組合可能需要多年的時間，尤其是中小企業或新創公司是從零開始建立其專利組合，而且資源又有限；但筆者認為，正是因為資源有限，才必須要把根基打好，始可聯盟不同的參與者一起鞏固發明技術的核心，並導入良好的評估流程，甚至透過協作平台共同作業，始能及時收到各面向的反饋，加速專利申請並提高專利品質與價值，相信最終能讓專利獲得一個好價格，使企業從無形資產獲得高價投資回報。

責任編輯：陳建鈞

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