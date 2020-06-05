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專利也能當投資？砸大錢申請專利，企業該如何發揮它的價值

2020.06.05 by
卓立庭
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現為世博科技資深總監，具電子電機背景，後拓展領域至法律與商管，對於智慧財產管理有多年實務經驗，現主要透過專利數據分析及調查提供全球企業及新創智慧財產顧問諮詢及解決方案。

專利也能當投資？砸大錢申請專利，企業該如何發揮它的價值
攝影師：fauxels，連結：Pexels.jpg
專利可以是一項好投資，但比起濫竽充數，更該著重在提昇專利品質，同時也要像管理投資組合般，隨時調控狀態，才能創造高額回報。

鴻海集團近幾年積極改變專利申請策略，從過去一年申請約三萬件專利，至今已縮減為約六千件；同時，鴻海集團也連續兩年進入德溫特全球百大創新機構名單，顯示其專利的質量更勝於數量。是故，筆者認為，企業不應只追求專利「數量」或「過關」，應深入思考如何提升專利品質與價值，使其成為一項好投資（一件好專利，市場價格可達一百萬美金以上）。

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企業申請專利時，通常會陷入一種迷思：「這個發明很重要，不論如何先拿到專利再說」。然而，姑且不論發明是否重要，一旦申請專利過程中沒有經過一套專業處理機制，極有可能因為處理不當，影響專利品質，致使專利審查都無法通過，縱使勉強取得證書，也無法有效保護自身產品，或專利輕易地被競爭對手破解或無效。

縱使專利有好品質，如缺乏全生命周期的專利價值評估機制，則專利仍無法實現其價值，也削弱這些專利可為企業帶來的獲益能量，這些都有可能肇因於對產品市場與競爭態勢的掌握度不足、專利申請地區評估錯誤、專利說明書專業不到位等。意即，當專利不具品質或價值時，即使僥倖通過審查，也只是空有專利證書，淪為牆上一張張的壁紙毫無用武之地。

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想要專利成為不錯的投資，每個參與者都是重要角色

當企業準備對發明提出專利申請前，必須先認知不是把發明丟給專利事務所就可了事，曾遇過客戶把發明資料寄給我，並留下一句：「專利的事就交給你了！」讓我滿頭問號，我都還沒看內容，更遑論探討研究細節。如果專利從業人員只是依照發明內容逐一把稿件寫完，發明人也只是把稿件草草看完，雙方沒什麼往來互動，盡想快速走完申請流程，這種專利申請作業，常常無法讓專利保護發明的精髓，以至於專利品質低落。

事實上，想要有高品質的專利，發明人和專利從業人員都需積極參與。通常當發明人提出自己的發明內容後，專利從業人員協助先審閱發明資料進而雙方會談，確保發明內容符合申請專利的基本條件，例如發明的實施方式是否完整、技術特徵點是否明確等。一旦專利從業人員認為有那些資料不足或定義模糊，都必須請發明人再度補充或修正。直到確定發明揭露資料完整後，才表示這個發明具專利申請資格。

那麼可以開始申請專利了嗎？未必！有個關卡尚須小心應付，即透過前案資料檢索，確認是否過去已經有人申請類似的專利或公開相關的文獻。如果發現到有前案雷同，專利從業人員應將前案資訊與發明內容進行比對分析，並與發明人討論前案跟發明內容的差異性，雙方擬定如何克服疑點，重新界定保護的範圍，確保專利能涵蓋自身的產品技術，又能夠突顯與前人技術的差異性，還能夠超越前案技術特徵，未來接到專利局審查委員的挑戰時，即可輕易克服答辯。

最後，當品質層面完善後，專利申請仍要回歸如何實現價值的商業評估，除了發明人及其所屬研發團隊外，可依照「產品結構」、「技術結構」或「應用結構」讓熟悉產業市場或專利數據分析的人或團隊提供意見，讓專利不是只執著於技術層次，而能讓其他參與者以不同的角度詮釋專利可能帶來的價值。例如，透過專利數據分析，比較既有專利布局與競爭者專利佈局的優劣之後，重新擬定專利組合的優化方案。

如此一來，一件專利經由多方參與者的專業評估而提出的申請，可想而之，專利品質與價值也會隨之提升，並朝著能夠為企業帶來利益的方向前進。

總之，專利絕不是一筆費用，而是一項期待能夠帶來回收的投資。

想要有更佳的投資報酬，需「持續優化」專利組合

既然專利是一項投資，如同財富管理，什麼時候該加碼，什麼時候該停損出場，都有一套專業機制。相同道理，專利也需要隨時掌控它的狀態，並從過往數據變化、法律政策更新、產品市場推估等各面向作為判斷依據，調整專利申請或布局方向。另一方面，隨著產品技術開發、專利申請時程推進及專利數量的成長，須給予專利組合適時的強化，讓企業在專利的投資更能有加乘效果。

強化專利組合的方式大致可以歸類兩種。一為透過最早申請的原始母案進行分案或者連續案，將母案的技術方案分拆成不同的保護範圍，把能將產品各部份、各種實施態樣、各類的執行方法都保護起來，此種方式需要產品方向明確，且母案的發明內容相當豐富，足以讓一個專利不斷延展出更多的專利，布局更多的國家，把受專利保護產品技術包的密不通風，使競爭對手的產品沒有任何空間可以參入或迴避。

以多年前飛利浦提出的LED照明專利授權方案為例，即是以美國專利第6,016,038號作為母案，共長出了共366件各國的專利申請案（如下圖）。

飛利浦US6,016,038家族國家分布。
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另一種方式則是透過不同時期或類型的專利申請，逐步將產品技術保護的更完整，此種專利組合多是隨著研發進度與市場發展並行同步，並將系統、模組、元件等都納入保護範圍，甚至能夠跨產業布局。此外，此種專利組合，也可能來自於進一步的外部投資，專利來自於購買他人專利，透過自身專利與外部專利的結合，截長補短，有效提升專利組合的價值。在通訊領域，華為公司為優化其4G的專利組合，其中一部分即是購自夏普的專利。

現階段台灣一些企業不是不願意投資在專利上，而是不懂如何讓專利變成好投資。 的確，要讓專利為企業帶來獲益，或許不是短期所得，畢竟要形成一個含金量高的專利組合可能需要多年的時間，尤其是中小企業或新創公司是從零開始建立其專利組合，而且資源又有限；但筆者認為，正是因為資源有限，才必須要把根基打好，始可聯盟不同的參與者一起鞏固發明技術的核心，並導入良好的評估流程，甚至透過協作平台共同作業，始能及時收到各面向的反饋，加速專利申請並提高專利品質與價值，相信最終能讓專利獲得一個好價格，使企業從無形資產獲得高價投資回報。

責任編輯：陳建鈞

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