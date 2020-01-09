智慧音箱製造商Sonos公開痛批Google Home的無線播放功能盜用專利，且雙方已協調多年未果，兩家曾是智慧音箱的合作夥伴，如今卻對簿公堂。

智慧音箱製造商Sonos日前控告Goolge侵犯專利，指稱Google的智慧音響Google Home可在不同房間內無線播放音樂的功能，是使用Sonos所開發的技術。

這是智慧音箱品牌Sonos跟Google在2013年開始合作以來，首度反目，原本Sonos是智慧音箱龍頭，但隨Amazon跟Google等網路服務巨頭紛紛開發語音助理，跨入音箱市場，Sonos被迫轉戰高階市場，並與兩大巨頭合作串連生態系，Sonos市占率也退守2成以下。

根據《紐約時報》報導，Sonos針對無線音響設計提出兩項訴訟、涉及五項專利， 同時，Sonos也要求通過與國際貿易委員會（FTE）的另一起案件，禁止在美國銷售Google筆電、手機和音響等產品。

過去Sonos與Goolge是並肩發展智慧音箱的合作夥伴，如今卻因為專利技術反目，頗令人感嘆。

5年前就有盜用跡象！Sonos控Google侵犯智慧音箱專利

Sonos本週二於洛杉磯向Google提起法律訴訟，指控Google在兩家公司於2013年合作將Google Play音樂服務導入Sonos平台時，便獲得Sonos多房間技術的技術知識， Google在2015年推出Chromecast Audio就故意侵犯Sonos的專利 。

在那之後，Google已將其無線多房間音樂系統應用於十多種不同的侵權產品；Sonos指出Google的新產品功能和Sonos使用的系統間的相似之處，包括在各組音響之間同步音頻，調整組音量以及在本地無線網絡上設置設備。在Google盜用專利頻頻且多年協調無效下，Sonos只好對Google提告。

目前Google、亞馬遜、蘋果所推出的智慧音響已搶下智慧音響市場的大半市占，這些產品都能選擇不同空間播放音樂的功能，讓消費者輕鬆地在家裡連接多個空間播放相同的歌曲或不同的音樂。（無聲操控Google Home！靠一支雷射筆，就能從100公尺外駭入你家智慧音箱）

Sonos向《CNBC》表示：「Google是我們合作多年的重要夥伴，包括去年將Google Assistant導入Sonos平台。但是，Google卻一直公然且有意地複製我們的專利技術來開發其音響產品。 儘管過去幾年我們盡力協調，但Google仍不願與我們合作能『互利』的解決方案 。因此，為保護我們的專利，以及Sonos的創新精神，我們別無選擇，只能向Google提起訴訟。」

Sonos與Google的合作始於2013年將Google Play音樂服務導入Sonos平台。 sonos Facebook

Sonos也說，Google不僅盜用Sonos的專利技術，同時也因此而獲利並「補貼了其專利侵權產品的價格」。由於Sonos音響價格通常為數百美元，而Google最便宜的智慧音響價格僅需35美元，才讓Sonos有此說法。

面對指控，亞馬遜強調獨家開發、Google感嘆失望

Google發言人針對Sonos提告一事，向《CNBC》回應立場，強調Google針對兩家公司知識產權糾紛進行多年的協調，且不認同Sonos的訴訟內容，並表示：「我們對於Sonos提起訴訟，而不是願意繼續協調感到失望。」

此外，亞馬遜發言人也回應《CNBC》並表示：「Echo系列產品和我們的多房間音樂技術是由亞馬遜獨立開發的。亞馬遜希望攜手與Alexa合作的客戶及合作夥伴共同創造智慧音響的最佳體驗。」（亞馬遜聯手2大車廠！你一句指令，Alexa就幫你線上付加油錢）

Sonos在巨頭把持智慧音箱市場下，2018年仍勉力IPO，但虧損狀況仍無法改善，去年下半市場甚至開始建議Apple收購Sonos深化智慧家庭布局，隨Sonos對Google提告，未來音箱大戰走向也更值得關注。

資料來源：CNBC、The Verge

責任編輯：陳映璇