Google宣佈自美國西岸時間7月6日起正式啟用Currents服務，並取代企業版Google+ for G Suite服務。

Google針對G Suite企業用戶寄發通知郵件表示，將自美國西岸時間7月6日起正式啟用Currents服務，並取代企業版Google+ for G Suite服務。Google在社群平台之爭屢屢挫敗，在2018年宣布結束消費市場端的Google+之後，僅剩下企業版Google+ for G Suite服務，但隨著Currents的正式版釋出，Google+是徹底地走入歷史。

隨著Currents將取代Google+ for G Suite服務，日後Android或iOS平台上的Google+ App也會更新為Currents App，使用者在7月6日後將無法使用原本Google+ for G Suite服務，所有內容將自動移轉至Currents服務，資料轉移至Current大約需要5天左右的時間。

在去年4月就開放G Suite企業用戶體驗Beta版，Currents可視為Google+的進階版，但介面設計、使用體驗等均以目前的用戶需求及裝置來開發，雖然實際上的使用模式並無太大差異， 但可讓使用者更容易在線上進行主題討論 。

曾超越Twitter成第二大社群，Google+因使用率低落、隱私外洩沒落

一直想在社群服務占有一席之地的Google，在2011年6月推出Google+，希望能與Facebook、Twitter等線上社群服務一爭高下，並推出「Circles」功能讓使用者建立不同話題社交圈，並加入支援多人線上視訊聊天的Google Hangouts等功能。

Google+的使用率、參與率都相當低落，曾隱瞞造成數十萬名用戶隱私外洩等問題。 shutterstock

雖然，Google+一度超越Twitter成為全球第二大線上社群服務，但Google+卻因為使用者互動率低、Google曾強制要求僅有Gmail用戶可開通Google+服務、加上曾隱瞞造成數十萬名用戶隱私外洩等漏洞問題，使得Google+逐漸被市場淘汰。

Google最終決定在2019年關閉面向消費市場端的Google+，同時也規劃由Currents取代原本Google+提供的服務，這其中也有避開使用Google+服務名稱，藉此降低用戶疑慮的用意。

資料來源：G Suite Updates、Google

責任編輯：陳映璇