隨著各國逐漸解除封鎖，Airbnb看見旅遊業復甦的跡象，點出後疫情時代的旅遊的趨勢，並重申不排除今年內IPO。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的陰霾正從世界各國逐漸散去。經歷惡夢般上半年的旅遊業，也出現回溫的跡象。在各國陸續放寬旅遊限制後，OTA平台巨頭Airbnb指出，他們看見驚人的住宿需求成長。

Airbnb執行長布萊恩．切斯基（Brian Chesky）表示，他們過去兩週美國地區的訂房天數，較2019年同期有非常顯著的成長。美國各州自5月下旬開始逐步解除封鎖，也帶動旅遊產業復甦。

切斯基提到，民眾已經被困在家中好幾個月，現在很多人想出門旅遊一趟。雖然各國依舊關著國門謝絕海外遊客，國內旅遊也成為民眾的選擇，再加上疫情仍令人心惶惶，人們不一定願意搭飛機離開自己的國家。

Airbnb指出，這並非美國獨有的現象，他們在世界各地的國內旅遊需求上，都發現到類似的訂房成長，切斯基就舉例德國、葡萄牙、韓國、紐西蘭等多個國家。且不光是Airbnb，Expedia、Booking.com等OTA平台巨頭都發現類似趨勢，國內旅遊已成為近期民眾的首選。

後疫情時代旅遊趨勢：距離變短、時間變長，民宿成為更多人的選擇

肆虐全球近半年的武漢肺炎疫情，令旅遊產業降至史上冰點，前些時候國際航空運輸協會發布的報告顯示，全球航空運輸量驟減95%。Airbnb也不得不在5月初宣佈，公司將裁員1,900人，占全球員工比例逾25%。

Booking.com執行長格蘭．佛格爾（Glenn Fogel）曾說，武漢肺炎對全球旅遊業造成的衝擊超過911恐攻、SARS事件及2008年金融風暴等近20年各大事件總和。

在疫情爆發初期，Airbnb曾祭出全額退訂措施，幫助消費者在疫情下安然取消行程，不至於為了已經付款的旅行冒險出國。

Airbnb發現，疫情後民眾傾向於在居住地附近旅行，不過旅行時間也較以往拉長。 shutterstock

但Airbnb也因此付出龐大的善後成本，3月底宣佈撥出2.5億美元作為房東紓困基金。在全額退訂措施推出以來，許多房東一直頗有微詞，認為Airbnb將他們的權益給犧牲了。

外媒《Business Insider》先前更預估，倘若疫情長久未好轉，Airbnb手頭的資金最多只能再撐一年。所幸肺炎影響在半年內就逐漸消退，美國更於5月下旬陸續解除封鎖。

針對後疫情時代的旅遊轉變，切斯基點出三個重要趨勢：



一、臨時起意的國內旅行取代提前策劃的海外旅遊。



二、一趟旅行的時間大大拉長。即使無法出國，人們依舊渴望在附近的渡假景點中，將這半年沒去成的旅行好好補回來。



三、選擇住民宿變多。Airbnb指出，5月份離住家200英哩內的短程旅行訂房比例，超過50%以上，2月時比例約只有33%。切斯基總結，後疫情時代旅遊正從「飛機到汽車、大城市到小景點、飯店到民宿」的方向轉變。至於為何民眾漸漸傾向於民宿？理由很簡單。切斯基解釋，一些小景點附近根本沒有飯店。

Airbnb不排除年內IPO，視旅遊業復原狀況而定

另外，Airbnb去年曾透露，他們預計會在2020年正式IPO，並計畫在3月底繳交上市申請文件，但突如其來的武漢肺炎，令全球旅遊業陷入蕭條，Airbnb也錯過申請上市的時機。

然而在外界紛紛認為今年沒戲，Airbnb可能將延後至2021年上市時，切斯基則出面表示，他們沒有完全放棄今年上市的計畫，不過是「不排除但也不保證」。

Airbnb的創辦人布萊恩．切斯基表示，他們不排除今年上市，但一切得視旅遊業反彈的狀況而定。 Airbnb Newsroom

Airbnb近期才籌措數十億美元資金，4月初宣佈獲得Silver Lake及Sixth Street Partners等投資者10億美元融資，後續又向銀行舉債獲得另一份10億美元資金，近期內對資金恐怕沒有太高的需求。

Aribnb能否順利在年內掛牌，最終仍取決於解除封鎖後旅遊業的復原程度。切斯基表示，在考量公司是否IPO時，他最在意的點是，旅宿預訂量的反彈能維持到什麼時候，即使旅遊業開始回暖他仍相對冷靜，「我有一條準則，即使公司業務表現低迷我也不會太沮喪，因為這只是一時的，相對來說，業務大幅成長時我也不會太興奮。」

責任編輯：陳映璇