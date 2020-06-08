靠著「跨境電商」與「戶外活動」，KKday在疫情間從最慘不到1成的營收，大幅成長4～5倍，但營銷長黃昭瑛為什麼說這只是「短打」？他們未來要怎麼做？

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，旅遊產業大受衝擊，綜觀台股上市櫃公司如雄獅、鳳凰等6家旅行社4月的營收，相較去年同期，皆迎來超過85%的下滑；國外如Airbnb也必須裁員度過寒冬。

而旅遊體驗電商KKday自然也首當其衝，KKday營銷長黃昭瑛透露：「跟過年前業績創新高時相比，疫情最慘時營收低於一成。」

旅遊體驗電商KKday在疫情間最慘訂單僅剩一成，靠著跨境電商與爆紅的戶外活動，把營收拉回過去5成的水準。 蔡仁譯攝影

不過，時至6月，台灣國內疫情已逐漸趨緩，KKday想盡辦法拚回營收，雖然距離完全回復仍有距離，但相較最慘的期間已有4～5倍的成長，也足夠振奮人心，這段時間他們做了什麼？

功臣一：跨境電商，讓台灣玉荷包、愛文芒果大賣

「在疫情時我們其實做過很多失敗的案子，像是3月嘗試賣早鳥，行程都5折、7折在打，也投入了不少行銷資源，但根本沒人敢訂。」黃昭瑛說，在找到疫情間營收的成長動能前，KKday吃了不少苦頭。

在日本熱銷的屏東、台南愛文芒果禮盒，標榜著能直送日本住家或公司。 KKday

第一個出現的轉機是「伴手禮業務」。疫情期間，KKday靠著跨境電商，向日本、韓國輸出台灣的豬肉乾、蛋黃酥、玉荷包、愛文芒果等，占了海外市場業績的5成。

從過去的經驗中，KKday深知海外旅客來台，特別喜歡訂台灣水果到飯店享用，所以疫情期間KKday也將業務升級，讓水果可以跨海送到家，紓解旅客無法出國的煩悶。

除了向外輸出台灣農產品，對台灣民眾也銷售國外的熱賣商品，例如韓國便利商店GS25的「蟹黃膏」等。「部落客幫我們賣了不少，進了一個貨櫃馬上就賣完了。」黃昭瑛說。

KKday於疫情期間，販售韓國超商GS25偷飯賊系列商品，推出即大賣。 KKday

談到跨境電商這一塊，黃昭瑛笑說，當初的確有點走投無路，政府發出細胞簡訊警告民眾避開人潮聚集地的那時，是最慘的時刻，「連國旅都取消光光，訂單跌到不到一成。」

過去跨境電商團隊在KKday規模很小，資源也相對少，但現在已經有一個專門的小組在負責，「雖然我們還不敢大手筆砸下去，進貨也是一貨櫃、一貨櫃地慢慢追加，但確定的是這條線（跨境電商）我們會慢慢做大。」黃昭瑛說。

功臣2：露營、離島等戶外行程，但KKday已在布局「暑假商機」

第二個撐起KKday疫情間營收的，是國旅的戶外活動，如露營、離島、踏浪行程等。

露營車體驗、豪華露營是KKday在疫情間熱賣的商品。（圖為苗栗南庄雲水度假村露營車體驗） KKday

在疫情稍微穩定後，無法出國的台灣人仍壓抑不住蠢動的出遊心態，開始找尋國內旅遊的新去處，為了避免群聚，也讓戶外活動行程爆紅。截至5月，在KKday站上最熱銷的旅遊城市為澎湖與花蓮，行程則包含浮潛、獨木舟、露營車體驗等。

「像是露營都賣光光，我們還要請供應商去找更多的露營車拖進園區，現在遇到的問題，反而是沒有地方可以放更多露營車了。」黃昭瑛說。

雖然戶外活動挹注了不少營收，但黃昭瑛認為戶外活動的熱賣只是「短打」，現在KKday的目標是龐大的暑假商機——夏令營客群，「露營的確占了近期營收2成，但只這樣想太短、也太簡單了，應該要去想的是更遠的以後，像是： 暑假你的客人以前都去哪？現在有哪些替代產品？ 」

KKday從500萬會員中過去的消費模式、搜尋紀錄中發現，過往暑假期間，許多台灣家長會把孩子送到國外參加夏令營，現在這股需求有機會轉往台灣本地。

但在台灣相關的行程較少，KKday跟供應商協調打造夏令營商品，也發現了台灣旅遊業者的靈活性，「以前做親子出國的供應商，有辦法在開完會之後，一、兩天內就把行程生出來，馬上就能賣。」黃昭瑛說。

在疫情間，甚至是疫情後，對旅遊業來說，挖掘需求、創造產品的型態只會愈來愈多，也考驗應變能力，「疫情後的旅遊業會很不一樣，除了要知道旅客要什麼之外，還要能快速地改變，這將是年底前的關鍵。」黃昭瑛說。

現在，就是台灣旅遊產業升級的最好時機

而除了夏令營之外，黃昭瑛認為，因為台灣民眾回歸國旅，也成為旅遊產業轉型、提升環境的大好機會。

過去台灣國內旅遊受到國外目的地強的競爭。舉例來說，台北人要到蘭嶼，要先花4小時以上坐火車到台東，再坐2.5小時的船到蘭嶼，已足夠飛到日本沖繩來回還有剩，這樣子的情況，讓許多台灣旅遊商品不是根本不存在，就是為了攬客，價格下殺到見血。

「小琉球標榜浮潛能看到海龜的行程只要250元，因為他們以前服務的是學生，沒有出國的人。」黃昭瑛說，「但現在出現了一群本來不來國旅的人， 這群人對國旅市場來說原先不存在，他不會接受你原本的型態，怎麼做得更精緻、更符合需求，就仰賴解讀市場的能力 。」

在這段期間內，KKday便擔任協助旅遊業者升級的合作夥伴，同樣以潛水為例，是不是可以找到更私密的潛點、更精緻的包裝，把產品做成符合現代人的規格；又或者在苗栗的旅遊行程，供應商缺少人力把人從台北接到苗栗，KKday便找來車行合作，讓行程更加完善。

協助旅遊業者升級、解決旅遊產品的細節，不只為了搶救營收，而是更長遠的未來。當台灣本地的旅遊產品走向精緻化，有一日國境開放了，同樣的行程也有機會拿來賣給外國人，拓展出更廣大的市場。

在最後，黃昭瑛也引用了疫情間最常出現的一句話：「不要浪費一個好危機，現在就是那個好危機。」

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責任編輯：林美欣