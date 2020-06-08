為協助受到新冠肺炎影響的新創，國發基金採用認購特別股的方式提供6-12個月的營運資金，至今已投資102家新創，總投資金額約17.5億元。

國家發展委員會於3月31日宣布，針對受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響的新創，國發基金將採用認購「特別股」的方式，提供6到12個月的營運資金，協助新創度過難關。

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今（8）天國發基金也公布特別股投資方案的辦理進度。總計從4月6日開始受理申請以來，截至109年6月4日止，兩個月內國發會收到456件申請案，並已完成審查388案，通過投資102案，總投資金額約新台幣17.5億元。

在國發基金認購新創的特別股審查中，有三大期望，希望新創不要裁員、不要放無薪假，以及不要拿投資的錢來還貸款。在國發基金所投資的新創中，涵蓋產業相當廣泛，如線上訂房平台AsiaYo、電商Pinkoi、無障礙旅遊業者「多扶事業」都在名單之中。

關鍵數字一：總投資金額17.5億元

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自國發基金宣布認購新創特別股以來，累計申請456件，完成審議388件，通過102件，通過投資的總金額為17.5億元，通過率約22%左右。

雖然平均下來一間新創約可拿到1,700萬元上下，但其實每間新創所談的條件大有不同，投資金額的落差也相當大，最少的投資額為250萬元，最高的投資金額則為6,000萬元。

國發會主委龔明鑫強調，當初國發基金匡列100億元來認列特別股，目前還剩下80億元以上，還有時間也有額度，國發基金歡迎受到新冠肺炎影響的新創，在截止日10月5日前來申請投資。

關鍵數字二：投資產業涵蓋21項產業別

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國發基金本次所投資的新創產業非常多元，102家所投資新創中， 以AI/IoT（人工智慧、物聯網）領域最多，占15家、第二名為電商平台14家、第三名為民生消費12家等。

針對生醫類別的新創，國發會表示，生醫類別主要受到的影響為募資暫緩，會協助其轉向國發天使投資等其他投資方案，若執意需要國發基金認購特別股，則需說明新創擁有的創新元素與受到疫情衝擊的影響等。

關鍵數字三：股息1.5%

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國發基金投資新創特別股後，新創預計在2年內償還款項，並可延長一年。這期間若新創財報上有盈利，國發會將收取1.5%的股息，如果沒有賺錢新創則不需支付股息。

責任編輯：陳映璇