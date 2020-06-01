2017年軟銀基金以近三兆元的資金投資了88家公司，不過近期卻表示已慘賠五千多億的鉅額，這也是創下軟銀史上最高的虧損。

標題１：慘賠千億、投資數十家公司近破產，軟銀怎麼了？

標題２：軟銀創下史上最高虧損！慘賠千億、投資數十家公司近破產

標題３：慘賠千億、投資數十家公司近破產！軟銀創下史上最高虧損

軟銀第二期願景基金已經啟動投資，只是宏圖中的1,080億美元（約新台幣3.2兆元）規模，微軟、蘋果等投資夥伴都成了泡影。二期基金只剩下軟銀380億美元（約新台幣1.1兆元）自有資金，以及漸失擁躉的孫正義。

投資神話消散太快——2017年軟銀願景基金橫空出世，以1,000億美元（約新台幣2.9兆元）的壓倒性規模，碾壓式投資了88家公司，在科技界和金融界掀起了無數風浪。

然而願景基金近期披露了最新的投資結果——180億美元（約新台幣5,399億元）巨虧。它開創了前無古人的千億科技基金規模，而這同樣創下軟銀歷史紀錄的虧損，或許也讓這類基金再無後來者。

投資的15家公司可能破產

軟銀把1929年的經濟大蕭條放在了自己年報幻燈片的開篇，稱新冠疫情帶來了「前所未有的危機」，尤其帶來了旅行、汽車、餐飲行業的斷崖式下跌。危機行業也聚集了一批願景基金投資的公司。

在願景基金高達180億美元（約新台幣5,399億元）的年度巨虧中，新冠病毒危機只在最後一個季度登場，卻鋪墊好了天災緊接人禍而來，災難升級的續篇。

軟銀CEO孫正義今年給自己投資的一些公司判了死刑：「願景基金投資的88家公司中，大約有15家可能破產，另外15家將顯著成長，其餘的都將歸於平庸。」

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據願景基金年報，出行行業的霸主Uber造成了基金51.79億美元（約新台幣1,553億元）的虧損，泥潭裡的共享辦公WeWork造成了45.82億美元（約新台幣1,373億元）的虧損，而願景基金其他投資的公司共計造成了75.02億美元（約新台幣2,249億元）的虧損。

作為虧損重頭，Uber的市值與去年相比縮水超過100億美元（約新台幣2999億元），部分原因是這家出行巨頭長年虧損，市場一直缺乏信心。雪上加霜的，則是新冠病毒毀掉了其80％的出行業務需求，復甦前景難測。

WeWork的倒下則屬於人禍。這個共享辦公前巨頭經歷了瘋狂斂財的CEO和估值泡沫。470億美元（約新台幣1.4兆元）估值被擠掉水分後，修正後的估值僅有120億美元（約新台幣3,599億元）。而關於WeWork的一系列糾紛、訴訟還在持續。

如今軟銀將WeWork的估值從一年前的470億美元（約新台幣1.4兆元）減記到29億美元（約新台幣869億元），還不到之前的零頭。而軟銀的投入則達到100億美元（約新台幣2,999億元）左右。

投資公司的危機，逐漸演化成了軟銀自身財務的危機。孫正義選擇壯士斷腕，放任一些投資公司破產死去。

新冠疫情襲來之後，軟銀投資的衛星營運商OneWeb於3月下旬申請破產，這同樣是新冠病毒催化資金危機，而軟銀放棄繼續投資，幾乎是OneWeb的「直接死因」。

孫正義已經預告15家企業可能破產，謎底卻還需要猜一猜。在這88家公司中，還有已經遭到重重質疑，大批裁員的連鎖酒店OYO；以機器人做披薩獲得投資，但已經關閉披薩業務、轉行做食品包裝又開始賣口罩的Zume⋯⋯

死於錢多？

2019年，軟銀宣布籌集第二支願景基金，規模更大，高達1080億美元（約新台幣3.2兆元）。預告的有限合夥人的名單中有微軟、蘋果、富士康。投資核心方向是人工智慧。

但千億美元科技基金可能再無來者了，如今軟銀只有自己的380億美元（約新台幣1.1兆元）資金。孫正義表示，第一期願景基金投資的公司一日表現不佳，他就一日不會向投資夥伴籌集二期基金。

軟銀財報顯示，2019財年，願景基金47筆投資的價值下跌共計140億美元（約新台幣4,198億元），被一期願景基金虧損震驚的投資人，也難以再套入二期基金。

在新冠病毒爆發之前，願景基金已經持續虧損。願景基金亮出成長最好的公司有Guardant Health、軟體公司Slack。但它們的體量和所帶來的成長，與願景基金重金押注的企業相比，比如投資了百億美元的WeWork，都難以改變局面。

孫正義樂於給新創企業開出遠高於需要的支票，推動它們擴張再擴張。但盤子越大，捲入的資金越多，自身又不能盈利，在危機中就格外脆弱。

願景基金不僅投資了Uber，還投資了Uber在全球其他地區的競爭對手，幾乎「包圓」了整個出行行業，也攬下了整個共享出行行業的風險。

而新冠疫情打倒了整個共享出行行業，對這88家創業企業中的其他許多來說，也是一場鬼門關。

孫正義個人也遭到了更多的質疑，從兩三年前的「投資神話」，被懷疑為最糟糕的基金經理和投資人。

願景基金如今難以吸引強有力的投資人，而現有的投資人要求軟銀回購股票，加強治理和監管，支撐股價。馬雲將在今年6月離開軟銀的董事會。

軟銀也在努力走出自己的泥潭，撤回30億美元（約新台幣899億元）收購WeWork股票的要約，決定出售阿里巴巴的股份，回購軟銀自己的股票，給疫情危機中的旗下創業公司繼續輸血。

願景基金的希望，在孫正義口中有望高速成長的15家公司裡。願景基金投資的也還有風頭正勁的晶片企業Arm，中國的新巨頭字節跳動。

畢竟在孫正義的籃子裡，做成了投資阿里巴巴這一項，就已經抵過了他無數的失敗。

新冠病毒永久改變了世界。在很長一段時間裡，那些大手筆、高風險的投資軌跡或許都很難出現了。高高興興入場，平平安安退出，就是最好的回報。

遺憾的是，我們或許再也看不到1,000億美元（約新台幣2.9兆元）規模的科技投資基金了。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：pingwest