會員、點數，都已經電商、零售業者擅長的操作，在創立9年之後，改版推出新點數P Coins與新會員制度，Pinkoi怎麼玩？

設計購物網站Pinkoi於昨（9）日宣佈推出新會員制度與點數「P Coins」獎勵機制。值得注意的是，Pinkoi並不只是單純的推出點數，而是有搭配新會員制度操作，並與品牌形象相近的夥伴生態系合作，圍繞著「設計」主題串聯起線上、線下的生活圈。

但其實Pinkoi先前就有「紅利點數」的機制，每一筆消費的金額（不含運費）都會變成等額的紅利點數，每100點紅利，可兌換新台幣1元。與新P Coins最大的不同，是舊紅利點數沒有什麼流通性，多用於Pinkoi的站內折抵。會做出改版，甚至連會員也推出新制度，原因是現在消費者會感興趣的點數，都必須有更多的功能，能夠與其他品牌合作，兌換更多的商品或折扣，已是相當重要的趨勢。

P Coins正式上線，可兌換博物館門票、換里程數

結合藝文、旅遊、餐飲、體驗、設計、影視6大領域，Pinkoi希望透過P Coins建立起設計生態圈。 Pinkoi

Pinkoi的點數P Coins獎勵制度，只要在站上消費滿新台幣9元即可獲得1點，而Pinkoi也不單只推出P Coins，同步也推出了新的會員制度，將會員分為品藍、白銀、黃金、鑽石與尊貴5個等級，不同等級的會員能使用P Coins折抵的程度不同，從最低2%到最高的8%。

Pinkoi強調，會員新制是以遊戲任務的方式鼓勵會員升級，並在頁面上加強視覺化獎勵目標的使用介面，讓消費者如同玩遊戲關卡般的升級進度。

搭配新推出的會員制度，讓P Coins與會員相輔相成，讓消費者為了完成任務能更離不開Pinkoi。 Pinkoi

而P Coins點數不僅可折抵現金消費，Pinkoi結合了藝文、旅遊、美食多樣品牌進行跨界合作，首波與台北當代藝術館、奇美博物館、Booking.com、KKday、亞洲萬里通、珍煮丹、cama café、CATCHPLAY、臺北藝術節等聯手推出藝文展覽票券兌換、訂房優惠、里程、電影與飲品兌換等品項，期望能圍繞著P Coins打造設計生活圈。

Pinkoi設計購物網站共同創辦人兼執行長顏君庭表示：P Cpins打造的生態系中，跨界涵蓋藝文、旅遊、餐飲、體驗、設計、影視6大領域，能夠為會員們提供更豐富多元的生活選擇。

Pinkoi挖出疫情3大消費趨勢：療癒小物、穿搭商品與體驗活動

今年全球碰上新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，雖然電商是意外的受惠者，但對Pinkoi來說卻有不一樣的感受。顏君庭表示：Pinkoi是設計電商，販售的產品並非民生必需品，在防疫潮中需求並不會提升，營收也確實受到影響。

而Pinkoi也為了站上的設計品牌夥伴，推出成交管理費用減免方案、線上充電教學等內容，協助設計品牌度過此次疫情難關。此外，Pinkoi也在疫情間，根據網站數據觀察到3大因疫情改變的設計商品消費趨勢：

「療癒商品」成新顯學

疫情除了帶動「宅」經濟之外，Pinkoi也觀察「療癒商品」的商機，民眾在大環境未知的情況下，傾向購買能夠讓心靈放鬆，或是可以同時滿足視覺與味蕾的商品。透過數據發現從5月份台灣進入後疫情時代，像是「治癒植栽」、「漢方茶品」和「美型甜點」都有顯著的銷售成長，其中「植栽」商品相較於3月份疫情最嚴重的時期，銷售成長近50%。

輕旅行的穿搭商機

隨著政府宣布國內防疫措施解封，民眾們已迫不及待準備進行島內輕旅行，也隨之帶動夏日出遊穿搭的銷售，Pinkoi發現「設計款涼鞋」從5月份後，相較前期有近2倍的成長；而兼具遮陽和造型效果的「休閒帽」也有近60%的銷售增加。

獨特且精緻的體驗活動需求提升

雖然台灣防疫措施解封，但對於何時能再恢復出國旅遊體驗各國風俗一切尚未明朗。因此國內消費者也開始轉向追求更獨特且細緻的休閒活動，專注推出體驗活動的Pinkoi Experience也因後疫情新生活來臨，從5月開始訂單銷售相較3月疫情高峰期成長超過53%。