當逛展覽成了台灣都會家庭周末殺時間的必備選項，寬宏藝術找到自己的利基市場，強調互動、體驗，自製原創展覽，大膽轉型、一條龍全包。

在體驗遊戲化的時代裡，能玩的展覽更有趣，會吸引更多人！ 寬宏藝術董事長林建寰

「聽說兒童新樂園來了一隻超大的暴龍！」這是家長們近來熱議的話題之一。長10公尺、高4公尺的巨型暴龍，矗立在樂園入口處，齜牙咧嘴、身軀前傾，彷彿還能聽到嘶吼聲，隨時準備發動攻擊。

KHAM 玩展覽

仿真的暴龍是展演經紀公司寬宏藝術旗下的「新藝人」。寬宏與台北市兒童新樂園合作，設計出包括恐龍地道探險、穿越恐龍叢林、恐龍媽媽餵食體驗等遊戲，等著孩子們闖關。

挑戰自製展：壓低成本、拉高毛利

二月間，寬宏取消或延期了多場演唱會，武漢肺炎疫情對營運的影響仍未明，但過去一年，寬宏確實交出了一張漂亮成績單。

2019年，寬宏營收16.13億元營收，年成長39.26％，前三季每股盈餘7.45元。主要營收來自「獅子王」等百老匯音樂劇、歌手費玉清等人的演唱會，以及全年逾十檔展覽。

過去，寬宏辦展覽以海外知名IP授權展為主，雖有基本票房保證，但居高不下的授權金，卻壓低公司整體毛利。

求轉型的寬宏，在2015、2016年間，推出自製的「翻轉吧！顛倒屋」特展，創下45萬人次參觀。站穩馬步後，近年陸續製作了金字塔、樹屋等展覽，更積極擁抱恐龍商機。

以原創的自製展應戰，無需負擔授權金，從策展到售票一條龍全包，毛利約是一般授權展的2倍。

寬宏藝術董事長林建寰，曾在媒體採訪中提到，早期展覽傾向安靜欣賞，譬如畫展，再漸漸發展出重拍照的視覺網美展，但他認為，「若能『玩展覽』會更有趣，會吸引更多人。」

如何做到「玩展覽」呢？寬宏鎖定市場的缺口，不走珍稀或名家路線，改從體驗、互動、微型遊樂園的展出形式，讓恐龍不只看得到，也摸得到、坐得到，另闢蹊徑，成功吸引到學齡前的孩子群。

KHAM 玩展覽

兩大特展「侏羅紀X恐龍樂園」和「侏羅紀X恐龍水世界」，透過親子部落客開箱文，先在社群發酵，後續引爆排隊和打卡熱潮，成了爸媽周末溜小孩、幼兒園校外教學熱門選項。

以「恐龍水世界」為例，寬宏預估，該展在高雄駁二、台北科教館總計創下逾25萬參觀人次。

強調互動體驗！45萬人次一起玩展覽

從IP角度，恐龍是萬年不敗經典。小時候，我們一人分飾多角，導演過一場場模型恐龍大戰；再大一點，則著迷於電影中的恐龍世界。曾有學者研究，當孩子開始認識恐龍，對雷龍、三角龍、迅猛龍等如數家珍，表示認知能力已發展到一定程度，能接受抽象概念。

市場廣大，代表競爭者眾多，恐龍展演的形式也格外多元。去年底，光在台北，就有聯合數位文創主辦，來自日本福井縣博物館的超大恐龍化石展；KKBox主辦，來自英國BBC、一舉登上小巨蛋的恐龍實境秀等。

寬宏以原創的自製展應戰，無需負擔授權金，從策展到售票，一條龍全包，獲利相對可觀。據寬宏透露，自製展毛利約是一般授權展的2倍，而這些充滿台灣味的體驗型特展，未來更有機會輸出中國、新加坡等市場。

當逛展覽，成了台灣都會家庭周末殺時間的必備選項，找到自己的利基市場，強調互動、體驗，是文創企業必然的轉型方向。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：FC未來商務

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