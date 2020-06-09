疫情下又一家公司收攤！成立四年，設置約1,400個櫃位的智慧物流新創「掌櫃」終止服務，留下郵局的智慧物流櫃i郵箱成市場龍頭。

生活雖逐步解封，但又有一家新創不敵疫情衝擊。

主打「掌握生活，隨觸可及」的智慧配送服務新創「掌櫃智慧生活」9日意外宣佈將終止服務、於6月20日起暫停營運，該消息事出突然，讓許多老用戶感到詫異。

i郵箱與超商物流夾擊，掌櫃難以達成獲利

主打櫃到櫃、櫃到宅，24小時收取件的智慧物流新創服務「掌櫃」，2016年9月創立，雖與順豐、宅配通、嘉里大榮三家物流業者合作，不自建車隊以輕資產方式營運，但受到疫情及便利超商店到店物流服務分食大餅，郵局也積極搶進，逐年擴大「i郵箱」服務力道，掌櫃員工透露，轉盈目標遲遲無法達成，一直撐得相當辛苦。

掌櫃在官網宣佈即將停止營運。 掌櫃

掌櫃官方指出，「過去曾希望新模式能改變台灣消費者的使用習慣，但受到整體大環境的影響，無法達成損益兩平的目標；雖萬般不捨但不得不忍痛作此決定，後續事宜均將依法保障員工與消費者的權益。」

根據官網顯示，櫃到櫃的郵寄服務，掌櫃中型（34x20x41公分）的物件，運費約55元，而郵局約要70元，掌櫃相對具價格優勢。

隨掌櫃宣佈停止營運，將是繼2017年3月「快取寶」倒閉後，又一個智慧物流服務公司消失。掌櫃先前做許多公益活動，頗受消費者好評，比方心怡舊衣回收及送舊鞋等，結束營運消息一出，也讓消費者大嘆可惜。

無預警宣布停業，合作方措手不及

掌櫃目前資本額3億元，負責人為孟廣宬，目前在全台總計放置了1,371處據點，最主要場域為美廉社，小北百貨及私人社區次之，為了提供更多服務，也成立掌櫃商城販賣生活用品，此次無預警宣佈停業，連合作方都措手不及，事前不知情。

事實上，智慧物流櫃要如何規模化並成功獲利，始終是一大難題。宅配通總經理徐慶懿表示，由於智慧櫃本身不便宜，擴點時的成本相當高。倘若使用者數量不夠，無法達成綜效的話，非常難以獲利。

「一般來說，智慧櫃主要可以解決『再配』（宅配到府時收件人不在家）的問題。」然而在許多超商如全家開始提供同樣的服務時，智慧櫃的密度也很難與遍地皆是的超商比拚。

徐慶懿強調，如果智慧櫃的服務對宅配業者來說夠經濟實惠，自然是樂觀其成。但他也認為，像智慧櫃這樣的服務，其實最適合由政府統籌規劃、或者是由各大貨運業者一同籌辦，才能有更好的規模與效益。

「以中國而言，他們的智慧櫃就是四通一達（註一）五大貨運業者一起出來做。單獨一間來做，還是比較困難。」徐慶懿說。

掌櫃終止服務後，i郵箱成智慧物流櫃龍頭。 DHL

掌櫃終止服務後，市場上主要就剩下郵局的「i郵箱」。i郵箱目前在全台設置超過2,000多處，提供消費者自助取寄物件的服務。但由於郵局也有自有物流車隊，與其他貨運業者處於競爭的狀態下，未來要如何在「i郵箱」上進行合作，還有待觀察。

「謝謝您三年多來一路的支持，掌櫃智慧生活有限公司將在109/06/20終止服務，掌櫃智能櫃有幸參與並見證了智慧物流產業的發展，為擁有這份特殊的付出深感榮耀。」這是掌櫃留在官方粉絲團最後的告示。

註一：為圓通、中通、申通、百世匯通、韻達五家快遞業者通稱。

責任編輯：蕭閔云