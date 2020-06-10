近日只要在Google搜尋框框中輸入任意一串英文字或數字，自動跳出的「預測查詢字串」中就會跳出「陳菊 善款」的選項，引發熱議，今日官方正式給出回應。

Google關鍵字打一串亂碼就能搜到「陳菊善款」，是bug還是有人刻意為之？

只要在Google搜尋框框中，輸入任意一串英文字或數字，無論你打的是10幾個重複的數字，還是毫無意義的英文字母，在Google自動跳出的「預測查詢字串」中，就會跳出「陳菊 善款」的選項。

所謂的「預測查詢字串」，是當用戶正在輸入內容時，系統會自動預測你可能會輸入或推薦相關熱門的議題，「陳菊 善款」卻是在毫無關聯的情況下，會自動跳出。 Google

這一看似如「都市傳說」的狀況，從5月起開始在網路上引起熱議。

《數位時代》實測，在昨（9）日晚間此狀況仍舊存在，但今天部分用戶使用時，已被Google官方修正。即便如此，如今全球政治對立氛圍濃厚，民眾對政黨操弄社群和關鍵字廣告越發反感，這究竟是Google的程式錯誤（bug）、還是有人刻意為之？今後是否還會出現相同的情形？

「陳菊善款」舊聞莫名上預測查詢字串，Google官方回應了

台北大學犯研所助理教授沈伯洋昨日在Facebook上發文談論起此狀況，他表示在2019年打選戰時，現任總統府秘書長陳菊的假新聞便層出不窮，特別在4月和10月時達到高峰。

其中備受爭議的事件之一，就是有人質疑陳菊在擔任高雄市市長時濫用高雄氣爆善款，也就是如今出現的字串「陳菊 善款」。

但是，九合一大選早在兩年前已落幕，總統大選、韓國瑜罷免案現已經塵埃落定⋯⋯在這一時間出現此狀況，不僅令網友相當費解，更在實測後紛紛表示「毛骨悚然」。

「如果這件事跟中國無關，那為何台灣有人要炒中國發動和設定的議題？到底誰要搶這關鍵字？」沈伯洋在貼文發出質疑，並表示希望這只是Google的bug。

Google台灣也在今（10）日給出正式回應： 「我們已發現部分台灣的使用者在Google搜尋輸入隨機字串後而產生的自動完成（autocomplete）錯誤，目前正在進行修改。」

Google bug只占30%、70%是人為刻意操作？

雖然Google並未詳細說明，究竟為何發生此狀況，但在「Google搜尋說明」頁面中，官方指出，預測查詢字串的推算依據，無非有以下幾種：當下輸入的字詞、用戶過去搜尋過的關鍵字、他人搜尋的內容及熱門搜尋，並強調預測查詢字串是採用演算法自動產生，並無任何人為介入。

但是，在Google搜尋趨勢上查詢「陳菊」，台灣近一年內相關搜尋和相關主題，壓根沒有「善款」這一選項。

網路行銷專家邱煜庭在Facebook PO文判斷，此事70%為有心人士刻意操作、30%才是Google的bug導致，和搜尋結果不同，這些字串在業內被稱為「刷下拉關鍵字」，透過一般購買Google的廣告版位根本買不到。

從網友先前的實測搜尋結果可以發現，除了「陳菊 善款」外，在輸入亂碼的數字及英文字串後，同時也會出現「dke9465muc」和「beanfuncore」，前者是BOSCH抽油煙機的型號，後者則與遊戲《跑跑卡丁車》有關。

有些公司能幫忙操作，在不購買Google廣告的情況下，企業可使用指定的關鍵字被搜尋到，倘若讓搜尋結果擠進前3頁，再靠機器人亂碼產生器，之後再做大量的亂碼搜尋，並指引到相同的結果，好讓Google判定無論你搜尋了什麼，都是要搜尋「陳菊 善款」，或許就有機會能辦到。

蔡英文：釐清是否人為操弄，平台要提高警覺

「很多人都有疑問，這件事是不是有人為在操控，這是必須去釐清的事情，只是我希望社群平台都應該有所提防，也希望民眾能夠提高警覺，不要被這種操作的方式所誤導。」總統蔡英文在今（10）日於民進黨中執會被媒體問起此事回應道。

畢竟政治紛擾不斷，「平台」一不小心就會落入有心人士手中，被拿來操弄民心。早在此次總統大選時期，Google為了避免不實訊息，從2019年11月15日至2020年1月17日暫停接受所有Google廣告平台投放台灣候選人的競選廣告，還給消費者更乾淨的網路環境。

「陳菊 善款」事件爆出後，Google應該更要小心翼翼，保持立場中立，避免此情此境再度發生。

責任編輯：蕭閔云