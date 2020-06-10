金管會提前宣布「有條件禁空令」在6月10日結束，禁空令是什麼？實施成效如何？

隨著新冠肺炎疫情趨緩、國內外股市逐步回穩，台灣6月7日解封，金管會也宣布「禁空令」6月10日起將解除；雖然空方約束解除，但台股10日仍上漲超過60點，穩穩站在1萬1,000點大關之上。

金管會原宣布禁空令實施3個月，也就是從3月19日到6月19日，但6月9日無預警提前解除，顯示市場氣氛轉趨樂觀，不需要過多干預而提前退場，而此次禁空令成效卓越，台股指數從3月19日今年最低點一路回升，上漲2956點，漲幅高達34%。

整理2020年這次的禁空令，總計包括三大措施；

1. 自3月19日起，每天盤中借券賣出委託數量不得超過該有價證券前 30個營業日的日均成交量10%， 現在恢復為30% 。

2. 投資人經授信機構同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額， 該項規定自6月10日起「停止」適用 。

3. 個股當天收盤價跌幅逾3.5%，次一日交易不得在平盤以下放空，現在恢復成原有規定： 個股前一日跌停10％，隔天平盤以下不能放空 。

上述三大措施中，第一跟第三都是限制空方以融券方式增加賣壓，比方說，只給10%成交量的借券額度，空方就不容易借券賣股帶來賣壓；其次，若前一天已經跌超過3.5%的股票，第二天顯然仍將十分弱勢，金管會也限制不能盤下追空，限制空頭行動範圍。

舉例來說，惠普提告廣明反托拉斯求償鉅額罰金，而連續跌停三根跌停板，在6月8日可以融券放空廣明，當天確實超過千張空單進場，但6月9日則因前一天跌停（超過3.5%跌幅），空方就不能再融券放空。

縮減單日借券量及可盤下空的門檻，都是為減緩空方狙擊股票力道，使台股賣壓減緩，市場多解讀為政府護盤工具之一，而限空令第二點則是因股市重挫，放寬投資人補繳融資保證金工具，讓投資人免於斷頭，斷頭又是另一種賣壓。

台股史上實施三次禁空令，分別為1998年、2008年及2015年，2020年是第四次，今年實施禁空令以來成效顯然相當不錯。