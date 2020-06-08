全國第一個5G智慧工廠，將於台達桃園龜山廠生產線導入「AGV無人搬運車、AOI瑕疵檢測設備、微軟雲計算、物聯網與混合實境科技」三大應用。

打造台灣首座5G智慧工廠，遠傳、台達、微軟三方聯手起跑

遠傳電信、台達電子、台灣微軟今（8）宣布攜手打造全國第一個5G智慧工廠，將於台達桃園龜山廠生產線導入「AGV無人搬運車、AOI瑕疵檢測設備、微軟雲計算、物聯網與混合實境科技」三大應用。

5G智慧工廠有哪些亮點？

自動光學檢測設備平均每秒能產生600~800MB圖片資料。 遠傳電信

這項合作案將以AOI（自動光學檢測）瑕疵檢測設備為重點。

台達解釋，自動光學可檢測出電感缺陷、PCB焊點缺陷、藥品雜質等不同元件需求，以一台六面檢測機為例，每台設備平均每秒產生600~800MB圖片資料；若100台設備同時進行檢測，傳輸資訊量將超過每秒60GB。透過5G即時傳送製程中檢測產生的大量高解析度圖片資料，並以數據分析遠端調整製程，有助於提高檢測精準度、產品良率與產能。

另一方面，無人搬運車（AGV）採用5G訊號與管理平台交換資料，可執行物流搬運工作，縮減物料搬運次數以及人力成本，並依據監測資訊即時下達指令。相較於採用WiFi執行任務，有更高的穩定度。

遠傳企業暨國際事業群協理張文津指出，傳統工廠的網路透過WiFi、實體線路混合佈建，在複雜環境下，訊號不穩定且容易中斷。以AGV為例，需安裝電磁感應、磁帶導引、自然尋標再進行導航，無法主動繞行障礙物。

此外，台達也會在廠房導入混合實境（MR），搭配5G訊號，借助微軟HoloLens實現遠距廠房管理、維修與監控。

台達電資深副總裁鄭安表示，長期規劃是讓集團在全球約50座生產基地成為5G智慧工廠，目標降低90%人工生產流程。

遠傳總經理井琪（中）、台達資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安（右）、台灣微軟總經理孫基康（左）宣布聯手打造5G智慧工廠。 遠傳電信

遠傳搶企業專網案例頭香？總座：專網專頻不是重點

遠傳表示，這次的三方合作是企業專網的應用形式之一，將由遠傳提供核心網路，搭配5G 80MHz連續頻寬，配合台達的資料中心與伺服器執行行動邊緣運算（MEC），可確保資料安全性。

遠傳總經理井琪指出，目前共有9個5G技術驗證（PoC）案進行中，領域包括高科技製造業、傳統製造業、醫療、新創驗證產業、零售業。看好企業ICT營收年增28%，涵蓋消費面的新經濟營收達130億。

井琪認為，討論企業專網不該以「專網專頻」為重點，若能藉由5G滿足用戶需求，才會有真正價值出現。她也提醒，5G出現並非要取代4G，就像交通路線有省道、高速公路、高架等形式存在，行動通訊技術也一樣，5G高速特性和4G相比會更加明顯。

鄭安補充，台達本身有5G基站與網路解決方案，相較於執著在專網專頻，更想要讓5G應用加快出現，因為集團是電子零件製造商，希望透過智慧製造逐漸降低人工生產成本。

資策會產業情報研究所（MIC）預估，全球5G製造市場將於2026年成長至420億美元。隨著台灣電信業者陸續於第三季開台服務，預期像遠傳、台達、微軟的5G企業合作案將持續出現。

責任編輯：蕭閔云