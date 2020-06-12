原玉山金控總經理黃男州，升任玉山銀行董事長，總經理一職，則由前玉山金控財務長陳美滿升任，最新領導梯隊正式成形。

玉山金最新領導梯隊成形，今（12）日董事會後宣布，原玉山金控總經理黃男州，升任玉山銀行董事長，總經理一職由前玉山金控財務長陳美滿升任，玉山銀行總經理則由前玉山金控策略長陳茂欽升任，人事案仍有待金管會核准。

黃男州升任玉山銀董事長，曾是台灣最年輕金控總經理

原玉山銀董事長曾國烈，將在本月退休，今日董事會後玉山金宣布，董事長一職將由玉山金控總經理黃男州升任。

黃男州在2008年接任玉山金控總經理，當時43歲的他，是台灣史上最年輕的金控總經理，總經理位子一坐就是12年。

擔任金控總經理期間，黃男州大力推動金融創新，令人印象深刻的是在2018年的玉山金控法說會上，宣布由已故台灣知名資料科學及人工智慧學者陳昇瑋，擔任玉山金首位科技長，目標要加強發展金融科技、跨境支付、法遵等三大領域，玉山金也是台灣第一家設有科技長職位的金融機構。

原玉山金控總經理黃男州（圖右），升任玉山銀行董事長，總經理一職，則由前玉山金控財務長陳美滿（圖左）升任。 玉山金

而空缺下來的玉山金控總經理一職，將由原玉山金控財務長陳美滿升任，玉山銀行總經理由前玉山金控策略長陳茂欽升任。

陳美滿畢業於田納西大學企管所，過去曾任玉山金控暨玉山銀行副總經理，2018年曾獲選機構投資人雜誌Institutional Investor，台灣「最佳CFO」第一名，預計在下個月登場的法說會上，能透露更多未來上任後的策略方向。

新領導梯隊成行，玉山金：聚焦發展金融科技

隨著高層人士的名單出爐，也確定玉山金新的領導梯隊。玉山銀行董事長黃男州表示，自1992年創立以來，玉山就決心經營一家銀行家的銀行（The Banker’s Bank）。很高興獲得股東及董事的支持，領導梯隊及全體玉山人一定會全力以赴。

玉山金控創辦人黃永仁董事長表示，為了永續發展，玉山一定會堅持「最高的山、最好的銀行」的初衷，也會有系統、有組織地進行領導梯隊的傳承、交棒與接棒。

黃永仁董事長補充，人才是先行指標，也是關鍵指標，期望透過專業經理人的世代傳承，能夠繼續迎向「綜合績效、企業社會責任、永續發展」三座大山，實現玉山共同願景，邁向綜合績效最好、也最被尊敬的企業。

玉山持續以「建立制度、培育人才、發展資訊」作為永續發展三大支柱。面對未來複雜多變的環境，玉山將投入人才培育，努力創造顧客價值、聚焦發展金融科技及善盡企業社會責任，積極與國際接軌，期望成為亞洲有特色的銀行。

責任編輯：陳映璇