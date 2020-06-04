振興三倍券變 6 倍券！台新銀行、台灣 pay、悠遊卡、雄獅旅遊、寧夏夜市等業者祭出的消費優惠，你都掌握了嗎？

行政院 2 日宣布將推行振興券，民眾只需要花費 1000 元就可以拿到 3000 元的禮券。不僅如此，為了刺激消費，各家也搭配振興券祭出加碼的方案，包含台新銀行、雄獅旅遊等，都有上千元的回饋等你拿。

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台新銀行｜新用戶刷 3000 元最高可拿 3000 元

綁定台新信用卡消費刷滿 3000 元，除了拿到政府補助的 2000 元，可額外享 300～400 元不等的刷卡回饋；新用戶完成申辦並綁定「振興券」，刷 3000 元最高更可拿 3000 元。

悠遊卡｜儲值票卡的回饋金使用無期限

將悠遊卡或悠遊付登記三倍券，並累積消費達 3000 元，就可以領取 2000 元回饋金。不但可以儲值交通票卡、購買定期票，而且回饋金在卡片內使用無期限，用多少就嗶多少，不會像紙本一樣受到面額的限制。

台灣 Pay｜最多 300 元回饋還將加碼促銷、抽獎活動

民眾消費滿 3000 元，可以額外拿到台灣 Pay 回饋的 200 元，新用戶更再加碼 100 元的首刷禮優惠。除此之外，8 家公股銀行也擬推出店家促銷、舉辦抽獎等活動，並於近期推出具體的優惠方案。

雄獅旅遊｜推 6 倍優惠相當訂房 3 折

除了 3000 元振興券外，雄獅旅遊再加碼贈送 3000 元優惠券，相當於有 6000 元的「6 倍券」可以使用。只要在指定的飯店訂房，就可以享有相當於 3～4 折的優惠。

寧夏夜市｜滿額消費送禮還抽 Gogoro

寧夏夜市搭配振興券，推出了「五福臨門─振興抵用券」，像是消費 3000 元就可以享受 3500 元價位的餐點，在指定店家消費滿額也能獲得 100 元抵用券或者滿額禮等。另外，只要有消費就能參與最大獎 Gogoro 的抽獎活動。

本文授權轉載自：DailyView 網路溫度計

責任編輯：蕭閔云