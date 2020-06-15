畢業季節到來，政府鼓勵就業縮短徬徨待業期，總計6項就業補助出爐，預計規劃66億元讓19萬畢業生能及早就業，找工作還能額外獲得獎勵，6大獎勵補助一次看！
對求職者：
- 多元就業博覽會：提供給29歲以下應屆畢業生24萬個職缺。
- 青年就業獎勵計畫（6月中旬實施）：今年應屆畢業並且年齡在29歲以下者，12月底以前在同一間公司穩定就業滿3個月，就可以領到2萬元獎勵金；工作滿6個月再加發1萬元，等於最高可以領到3萬元獎勵金。
- 投入特定行業就業（6月實施）：不限應屆畢業，只要29歲以下青年，任職於特定製造業、照顧服務業及營造業（如：紡織業、鋼鐵業、鑄造業等高危險行業），6個月內每月領5,000元，7～12個月內每月6,000元，12～18個月可月領7,000元。
青年就業獎勵計畫跟投入特定行業就業獎勵可一起領，最高18個月能領到13.8萬元。
- 重點產業新尖兵計畫（6月下旬實施）：29歲以下青年，參加政府指定訓練課程（如綠能科技、電子電機、數位資訊、工業機械、國際行銷企劃），訓練費最高10萬元由政府出，若是「5＋2重點產業」還能月領8,000元獎勵金，其他課程則有3,000元獎勵金，最長能領12個月。
針對企業雇主：
- 青年就業旗艦計畫（6月下旬實施）：企業採取「先僱後訓」，凡招募29歲以下青年上班，由公司資深員工擔任職場訓練導師，政府將補助雇主訓練費每月1.2萬元，但受雇青年平均起薪2.8萬元以下，只給3個月補助，2.8～3萬元給6個月，3萬元以上可發9個月補助。
- 「僱用青年獎助計畫」實施辦法：僱用青年獎助計畫，雇主僱用青年薪資達2.8萬元以上，每僱用滿三個月，一次發給2萬元，最長以12個月為限，等於每僱用一人、最高可補助8萬元。
實施時間與限制：勞動部預計投入24億元、協助3萬青年就業。實施無薪假與大量解僱的企業將予以排除，預估最快9月正式上路。
針對企業雇主方面的補助，真正實施時間點，仍須等待勞動部最新計畫。
責任編輯：蕭閔云