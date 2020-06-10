台達電子10日召開股東會，由董事長海英俊親自報告，在疫情之後，未來如何布局「分散式製造」、降低風險？又該如何布局5G？

台達電子於今（10）日舉辦109年度股東會，由台達電子董事長海英俊親自上陣報告。

一開場先捎來喜訊，「2019年持續受到中美貿易戰爭及總體經濟需求疲軟的影響，市場投資信心薄弱，儘管大環境嚴峻，但在台達同仁的共同努力下，全年營收及毛利仍有成長，」海英俊說道。

在2019年度，台達營收、毛利、稅後淨利⋯⋯皆有所成長，成績不斐。全年營收達2,681億元、較前一年成長13%，毛利率為27.8%、稅後淨利率則為8.6%。

吃下加拿大圖控軟體公司、北美LED照明大廠，壯大自動化業務

在過去一年，台達業務仍分為三大塊：電源及零組件、自動化及基礎設施。

在「電源零組件」方面 ，2019年營收占比達50%，仍是台達的主力營收來源，主要產品為交換式電源供應器、直流無刷風扇、散熱系統、微型化關鍵零組件⋯⋯等等。

在「自動化」業務上 ，去年營收占比為14%，台達除了著力在「工業自動化」，幫助工廠進行轉型外，另一方面則是「樓宇自動化」，打造節能減碳的綠色建築。

「這對於台達來說算是新的業務，除了自己建立專業能力外，另外一個方式則是透過併購。」海英俊補充，台達先後收購了Delta Controls、Loytec、晶睿通訊以及北美LED照明大廠Amerlux等公司，今年5月更斥資9.65億元，再買下加拿大圖控軟體公司Trihedral，爲自動化解決方案搜集分析更多有用數據。

台達自己的工廠也開始升級，官方表示，2019年大陸廠區已經導入約1,300台智慧設備，人工數相較2018年下降了16%，目前已有8成產線開始導入智慧製造。 台達官網

至於「能源基礎設施」， 在2019年營收占比則為36%，官方透露，在這一年，台達為三菱重工旗下公司提供了儲能系統解決方案，裝置位於日本的示範發電站，透過結合再生能源、發電機、儲能電池三種電力來源，達成用較低成本布建分散式發電系統，未來和風電廠的合作，也會聚焦在「儲能」和「能源轉換」兩個面向。

2大重點布局，殺進5G戰場

近幾年最熱門的話題，絕非5G莫屬，談到未來台達將如何布局5G產品線？他透露，第一塊是基地台電源，5G需要布建大量密集的基地台，功耗也更高，優化電源則可降低營運成本；第二塊則是在基地台上做一些新的加值元件，例如天線等等。

「5G，我們不會缺席，」海英俊說道。

陸廠產量占比60～70％將降低、分給泰、印兩地

受到疫情影響，談到未來對策和對2020下半年的預期，海英俊笑說，這一次股東會後的記者會首次採用線上的方式進行，就是最好的例子，「世界以後會很不一樣，每一個人都得要有準備。」

海英俊指出，今年第一季的業績業績衰退，但有些業務反倒「因禍得福」，像是客戶要長期備戰，因而開始導入自動化、增量採購伺服器，甚至是筆電⋯⋯海英俊原先預估因消費力衰退，下半年業績不會太好，但他表示以目前終端產品的銷售表現來看，下半年成績應該不會太差。

當大環境動盪混亂，充斥太多未知數，疫情尚未終結、中美關係再度惡化、美國動亂⋯⋯身為製造大廠，台達的策略是盡可能地分散市場，從而分散營運風險，不再是「單一大廠集中製造」，而是「各地小廠少量多樣生產」。

「中國大陸廠目前占總體生產量60～70%，但會慢慢愈來愈少，讓泰國廠和印度廠的比率拉高。」

早在去年4月，台達便開始加大力度投資泰國，增加收購的泰國上市公司Delta Electronics持有股權，並陸續調整產品產線；然而在印度，新工廠原先計畫3～4月就要完工，但因為疫情而暫時停擺，在近期復工後，海英俊表示近期有望建成。

此外，台達在今年初已經成立了「台達防疫小組」，對全球及主要生產點，包括大陸、泰國與印度發布了防疫計畫與各項標準作業流程，密切追蹤疫情並即時應變，主要廠區也早在2月復工。

海英俊透露，台達在蘇州吳江廠已設有一條自有的口罩生產線，一天產量可達5萬片，供員工內部使用，「沒口罩就不能開工，這影響很大，其他廠區員工若口罩不夠用，也可以從這裡提供。」

責任編輯：林美欣