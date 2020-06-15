悠遊卡公司推出的雙北1,280定期票上線滿一個月，電子支付「悠遊付」聯手WeMo、iRent共享機車業者推出7折優惠，這個合作能為三方帶來哪些效益？

上線三個月的電子支付「悠遊付」（Easy Wallet），持續透過拓展新通路，增加品牌影響力，選擇以「交通」場景，作為與對手拉開差異的戰場。

悠遊付宣布，共享機車WeMo Scooter、iRent會員，從6月15日至7月15日，只要在悠遊付上首次購買1,280定期票，就可享7折優惠，折扣幅度是定期票開賣以來最大。

WeMo、iRent會員買「悠遊付」定期票，可享七折優惠

只要是WeMo或iRent會員，透過「悠遊付」嗶乘車功能，首度購買1,280定期票，就能回饋新台幣384元至悠遊付帳戶，優惠限時6月15日至7月15日，各品牌限量1,000個名額，相當於76.8萬元行銷預算。

這次將優惠重心放在「悠遊付」上，悠遊卡公司認為，iRent或WeMo會員多為通勤距離遠高於平均的族群，也是1,280月票高度潛在需求者，透過月票、共享機車的搭配，能成為連結通勤時第一及最後一哩路，發揮共享機車帶來的「轉乘」效益，對合作三方來說，也能彼此增加獲客。

這已經不是雙方第一次合作，雙北成為共享機車業者的戰場，WeMo、iRent、GoShare形成三足鼎立局面。

去年12月，先以「悠遊卡」打頭陣，與共享機車品牌WeMo合作，送給1,280元公共運輸定期票持卡人，50元騎乘金的補貼優惠，作為與共享機車品牌合作的第一砲。

只要在WeMo App輸入卡號後，每月就能獲得50元騎乘金，至少可免費騎乘20分鐘。活動上線至今，兌換次數累積近萬次，WeMo分析，雙北跨通勤量較大，兌換騎乘金使用的消費族群也相當多。

iRent也在去年底加入1280元定期票合作，同樣在iRent App輸入卡號後，直接贈送30分鐘免費租車，包括機車、汽車等共享運具。這次WeMo、iRent都進一步與「悠遊付」合作。

WeMo、iRent都進一步與「悠遊付」合作。 悠遊卡公司

拚市占！悠遊付鎖定「交通」吸引民眾註冊

悠遊付首賣1,280定期票，就推出高達7折的優惠服務，吸收384元優惠吸客動機為何？最主要原因，跟悠遊付急需拓展應用場景有關。

台灣電子支付市場競爭激烈，今年三月才上線的悠遊付，跟「悠遊卡」使用通路並不重疊，使用方式也截然不同。

首波公告的合作清單，總數僅有約300家，四大連鎖超商僅有萊爾富一家，數量並不多，會員數近日才剛突破25.5萬人，跟悠遊卡8,000萬張的流通卡數相比，仍有不少成長空間。

悠遊付的一大特色，是可以透過Android系統具NFC功能的手機，直接用感應的方式，通過交通閘門。據統計，「嗶乘車」功能推出以來，使用趟數已達到16.6萬趟，讓悠遊卡公司（悠遊卡＋悠遊付）在台北捷運的市占率，在四月份正式突破9成。

之所以投入大量行銷資源在共享機車品牌上，是因為共享機車的租借熱點都集中在捷運站沿線，大眾運輸周邊的租車密度是其他區域的2倍，共享機車慢慢與大眾運輸形成互補關係。

值得注意的是，這次回饋至悠遊付帳戶內的新台幣384元，可用於乘車、購物等任何悠遊付合作的通路交易。也就是說，可以讓完全沒有接觸過悠遊付的WeMo及iRent車主，有誘因註冊使用悠遊付，提升民眾使用頻率。

藉由優惠，共享機車業者可獲取新客戶、挖掘潛在使用者；對悠遊卡公司來說，能進一步擴張「交通經濟」影響力，除了最直接的悠遊付會員數提升，因為悠遊付需要實名綁定，悠遊卡能透過資料，進一步認識顧客消費行為，與更多商家展開異業合作，擴大在電子支付市場影響力。

責任編輯：陳映璇