悠遊卡公司的電子支付業務「悠遊付」正式開放註冊，到底悠遊付怎麼綁定、使用？《數位時代》帶你看。

「今天早上開放，申請人數已經破萬了！」對悠遊卡公司來說，今天是歷史性的一天，籌備一年的電子支付業務「悠遊付」，終於在今（23）日開放註冊，悠遊卡董事長陳亭如忍不住在記者會上，公布最新的成績。

上線前，陳亭如向《數位時代》分享彎道超車的三大關鍵策略。究竟悠遊付要怎麼用？有哪些亮點功能？以下帶你一次看懂。

搭車、轉帳都能通，五大特色功能整理

第一：嗶乘車

這是悠遊付的最大賣點，只要有具備NFC功能的Android手機，就能直接用感應的方式，搭乘雙北捷運、雙北公車、YouBike。

交通，是悠遊付身為後進者，與對手拉開產品差異性的關鍵。據統計，有超過1,300萬的活躍用戶使用悠遊卡搭乘交通工具。雖然，「嗶乘車」是台灣電子支付業界的創舉，很可惜的是， 目前還沒有開放ios系統手機使用 。

陳亭如表示，關鍵是蘋果手機對於NFC規格，以及錢包（Wallet）功能開放的態度，「這不是悠遊卡可以主導的，未來會積極爭取。」據統計，蘋果手機在台灣的市占率，大約落在2~3成之間，悠遊付上市聲量大，廣大的蘋果用戶卻吃不到，形同少掉半邊天，相當可惜。

悠遊付的感應乘車功能，目前尙未開放蘋果手機使用。 PEXELS

第二：手機自動加值悠遊卡

在悠遊付內綁定悠遊卡，並連結銀行帳戶後，除可以在「Easy Wallet」App中管理款卡片、查詢交易紀錄、存發票外，還可以直接在手機上幫悠遊卡加值，如果想省去重複加值的麻煩，可以開啟「自動加值功能」系統會在餘額不足時，自動加值設定金額。

悠遊卡 悠遊付

單筆交易金額上限

1 千元

5 萬元

最高儲值上限

1 萬元

5萬元

儲值方式

● 透過連結帳戶或悠遊聯名卡自動加值

● 餘額低於 100 元時進行自動加值

● 自動加值金額為 500 元或其倍數 ● 透過銀行帳戶手動儲值

● 餘額低於自行設定之錢包餘額時，透過銀行帳戶逕行自動儲值

● 自動儲值金額為 100 元或其倍數 使用上限

3 千元／單日

30 萬元／單月 (含轉帳)

交易方式 感應交易

● 線上交易

● 線下掃碼交易(QR Code)



第三：QR Code掃碼支付、收款

悠遊付是一款電子支付服務，用戶可以連結銀行帳戶儲值，透過掃描商家QR Code的方式，支付商品金額；商家可以申請收款QR Code，在實體攤位、電商網站上，讓消費者掃描QR Code支付款項。

第四：帳戶間轉帳

綁定銀帳戶後，可以將帳戶內的錢轉給親朋好友。往後無論是吃飯分帳，或是年節包紅包，都能透過悠遊付快速完成。在疫情期間，也能減少碰觸紙鈔，帶來的感染風險。

綁定銀帳戶後，可以將帳戶內的錢轉給親朋好友，吃飯拆帳、年節發紅包都方便。 Shutterstock

第五：申辦虛擬市民卡、繳費

悠遊付結合許多市府的功能，包括可以直接申請一張虛擬台北卡會員身分，還能夠直接繳納台北市自來水費、台北市聯合醫院醫療費、台北市停車費等。

除此之外，悠遊付還有四大新功能，預計在四月份上線。包括1280公共運輸定期票、綁定信用卡消費、未成年人註冊、外國人註冊、ATM轉帳儲值，陸續滿足各種不同需求。

3大關鍵使用QA

Q1：App註冊悠遊付

可以把悠遊付想像成一個大水庫（母帳戶），水資源可以供給不同的家庭（悠遊卡）用水，前提是必須接上水管，才能有不間斷的水資源可以用。

民眾只要下載「Easy Wallet」App ，綁定本來持有悠遊卡的序號，就能將卡片所有功能虛擬化、完成卡片記名程序，一個帳號最多可以綁定20張悠遊卡，連結銀行帳戶後，能自動替卡片加值，同時管理所有卡片資訊、查詢卡片交易。

包括一般卡、學生卡、敬老卡、Samsung Pay悠遊卡（虛擬卡）、造型卡、NFC SIM卡、悠遊聯名卡（本身已具備自動加值功能，不支援帳戶自動加值），通通都能綁定。

Q2：悠遊付帳戶的錢從哪裡來？

目前共有綁定「銀行帳戶」、「信用卡」兩種方式。

民眾可以綁定第一商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、臺灣新光商業銀行、永豐商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行，這八家銀行的台幣帳戶儲值，用手動、自動的方式，儲值錢到帳戶中。

或者，可以綁定信用卡，直接透過信用卡扣款消費（此功能預計四月上線）。

Q3：支援悠遊付的通路有哪些？

第一階段合作的連鎖通路，包括萊爾富、頂好超市、春芳號等；夜市商圈則有艋舺夜市、寧夏夜市，可以用手機掃碼QR code完成支付；此外，四月開始，台灣大車隊可以綁定悠遊付款，總計目前共有超過300家商戶支援，陳亭如透露，包括其他連鎖通路、主流電商平台，已經在排程串接。

支援的通路看似不多，陳亭如解釋，「一卡（悠遊卡）一付（悠遊付）」的策略，實際上是讓悠遊卡的功能更完善，可以把悠遊付想像成管理悠遊卡的大平台。陳亭如認為，悠遊卡目前支援的通路已經非常密集，「悠遊付一開始的點多不多不重要，因為可以用悠遊卡的地方，就能從悠遊付加值。」本質上是互通。

悠遊付的出現，並非要取代悠遊卡實體讀卡機，而是提供民眾、商家多一種選擇，「讓不方便設置刷卡機台的商家，可以使用悠遊付。」另外，因為悠遊付儲值、支付的額度拉高到5萬元，可以販售更高單價的商品，打破「小額支付」的刻板印象。

責任編輯：陳映璇