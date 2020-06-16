搶救電動機車銷量！Gogoro宣佈進軍電商通路PChome成立品牌旗艦館，看準網購族的消費力道，提供最高8千元的優惠折扣，搶攻暑假購車旺季。

暑假購車季來臨，Gogoro搶先佈局銷售，15日宣布進駐電商通路PChome成立Gogoro品牌旗艦館，即日起到12月31日前線上開賣電動機車，這也是PChome首次有「機車」品牌旗艦館進駐，藉此擴大品牌的能見度。此外PBGN（Powered By Gogoro Network）聯盟夥伴宏佳騰、PGO也紛紛將在本週四推出新車，拉抬六月電動機車銷量。

受到5月整體電動機車銷量掉到6,455台、市佔率失守10%。Gogoro近期積極推出一波波優惠攻勢，先是發放最高6千元的購車補助金，直接把今年中央、環保署減少的6千元補助經費補回來，帶頭振興購車。緊接著宣布進軍電商通路PChome，雖然Gogoro原本官網就有提供網路購車服務，但進駐到電商通路PChome，無疑可以觸及更龐大的網購族，才上線PChome第二天，已有車款售完。

折扣最高8千元！Gogoro進軍電商通路拉攏網購族

受到新冠肺炎疫情衝擊，消費者購物模式出現從線下轉往線上的趨勢，電商業成為疫情下的受惠者。Gogoro針對PChome推出獨家購車優惠方案，在Gogoro品牌旗艦館上有熱銷車款Gogoro 2系列、Gogoro viva等提供折扣優惠，也端出原本在去年停產的Gogoro 2 Deluxe庫存貨，折扣幅度高達8,700元。PChome表示，品牌旗艦館搭配分期付款的銀行家數，較實體門市來得多，且搭配特定的信用卡還享高額回饋，是PChome通路獨有優勢。

原本在去年停產的Gogoro 2 Deluxe（右一）也出現在PChome，折扣幅度高達8,700元。 gogoro旗艦館

觀察Gogoro品牌旗艦館才上線第二天，折扣幅度達7,400元的Gogoro 2 灰（GSB6AT），已顯示「售完，補貨中」，可見其搶手程度。Gogoro官方表示，上線PChome後，消費者反應相當不錯。

而電商交車模式與實體門市類似，消費者在網路完成訂車後，約在3天內收到PChome寄來的紙本發票，消費者再手持發票到Gogoro銷售門市辦理交車，交車時間與實體門市一樣，並不會特別慢或快。

因應地方電動機車補助規則，部分縣市無法領補助

不過消費者透過電商買電動機車，不一定省很大。Gogoro品牌旗艦館明確指出，因配合各地方政府電動機車補助規則，於PChome所購買的Gogoro，無法申請這4個縣市的補助： 新北市環保局、新竹市環保局、花蓮縣花東基金、台東縣花東基金購車補助 ，購車補助可能少掉6,000~10,000元，但仍可申請中央環保署及中央工業局補助。

PChome首次有機車品牌旗艦館進駐，為何挑選電動機車業者合作？PChome官方表示，與Gogoro接洽長達3個月的時間，會與Gogoro合作，是因為看好電動機車本身環保的形象與PChome推動綠色購物計畫的理念吻合。

目前Gogoro銷售通路相當多元，除了實體門市外，還包括大潤發、家樂福、電信門市、超商等實體通路，這次首度與電商業者PChome合作，Gogoro行銷總監陳彥揚表示，未來在銷售上會朝多通路發展，也不排除與其他電商業者合作。

近期電動機車業者動作頻頻，中華emoving預告暑假將推出iE125新車型、售價不到七萬元的平價版白牌電動機車，搶攻小資上班族。PBGN聯盟成員宏佳騰也預告本週四將推出ABS版Ai -1 sport，同日PGO將發表Hello kitty聯名電動車Ur 1，迎接暑假來臨，各電動機車廠牌無不使出渾身解數，搶攻消費者荷包。

責任編輯：蕭閔云