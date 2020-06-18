台灣大規劃，在今年底前完成4,000座5G基地台。董事長蔡明忠笑說裡子、面子雖然都重要，但爭這些意義不大。自己還是擔心如何回收成本。

台灣大哥大今（18日）舉辦股東會，快速通過配發現金股利4.75元，並首度增加新加坡籍陳東海、香港籍萬家樂等2名外籍獨立董事，加上昨日獲得國家通訊傳播委員會（NCC）核發5G執照，成為中華電信、遠傳電信後第3家取得執照業者，可說營運、5G準備都順利到位。

蔡明忠表示，外界只看到5G大戰來了，自己卻在想要怎麼有辦法回收成本，對股東交代。 吳元熙攝影

憂5G成本難回收，蔡明忠盼資費穩定、同業合作

台灣大規劃，在今年底前完成4,000座3.5GHz的5G基地台。但在會後接受媒體採訪時，董事長蔡明忠卻吐露心聲：「5G大戰來了，我其實很不安，甚至常因此睡不著覺。」

蔡明忠笑著解釋，雖然前陣子電信業「兩雄說」引起討論，但無論是現在爭面子、以後爭裡子，若流於口舌就沒必要，自己最擔心的還是5G頻譜支出太龐大，後續可能要投入資源建設，未來要如何回收、對股東交代，這是一道很大難題。

他說，這也是台灣大呼籲要與同業三共（共頻、共網、共建）的理由之一。「政府想想基地台耗電問題，如果防疫需要超前佈署，電信業佈局自然也需要。」

針對5G資費，他以韓國市場為例，指出目前各業者規劃1,399元方案，已比當地5G吃到飽資費低一些。而台灣4G資費已經是世界等級便宜，不願意之後也看到資費混亂的情況出現：「我認為1,399元應是天花板了。」

蔡明忠看好，影視內容將是台灣電信業出海找合作的機會之一。 吳元熙攝影

蔡明忠說，作為市場業者（player）的一份子，覺得有5家電信商在台灣市場「有點擠」了，因此台灣大在海外想到東南亞找機會，如總經理林之晨與AppWorks（之初創投）新募集的基金就是鎖定龐大的人口市場。

他表示，從現實面而言，台灣大不太可能至東南亞取得特許資格經營傳統電信業務，但像是「電商」、「內容匯流」經驗就有機會可以合作；momo購物在泰國也已佈局。

大董喊話，myVedio要成為本土第一OTT平台

台灣大近來在影視圈頻頻動作，包含參與發行《誰是被害者》、投資《做工的人》。今天在股東會上也通過新增「電影製片」、「電影片發行」、「電視節目製作」等營業項目，方便未來可以報名各大影展。

蔡明忠表示，自己無法直接給數字，說一定要投資幾部戲，因為拍片要看劇本和製作功力，不過先前與公視、HBO、Netflix合作都有好表現，「這代表台灣大要往內容產業的上游走，希望myVedio有天能成為本土第一的OTT平台。」

他再舉從有線電視分組付費這件事來說，趨勢就是要改變，依照收視率來分潤，強調台灣主管機關不要害怕跟大業者合作，認為若從大公司角度思考事情，便是圖利廠商，長期下來對內容產業不會帶來幫助。

責任編輯：蕭閔云