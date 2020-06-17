亞太電信身為5大業者裡唯一不在主流頻段3.5GHz出手、僅標得28GHz頻段的公司，將和哪一家同業聯手拚5G，對市場有一定程度影響。

亞太電信身為5大業者裡唯一不在主流頻段3.5GHz出手、僅標得28GHz頻段的公司，5G頻譜策略與眾不同，究竟會跟哪個同業合作？要如何搶商機、滿足消費者？一直備受關注。

亞太電今（17日）在股東會後舉辦5G應用展示，由董事長呂芳銘、總經理黃南仁親自解答外界疑問。兩人首度表示，亞太電會如期在第三季提供5G服務，上線時間估計在同業開台1個月內，資費會低於1,399元、高於1千元（編按：先前NCC呼籲電信商資費不要高於1,399元），全年目標要達到1成用戶滲透率。

呂芳銘強調，國際間也有電信業者與亞太電採取相同頻譜策略。 吳元熙攝影

亞太電保密5G合作花落誰家，強調C端、B端市場都要顧

呂芳銘不諱言，包含小股東、媒體都對亞太僅有28GHz頻段，缺乏3.5GHz頻段的戰術打問號，但其實透過與同業進行三共（共頻、共建、共網）合作，未來仍能帶給消費者良好體驗，不過目前尚無法透露究竟與「誰」聯手。

亞太電除了在現場展示由28GHz頻段帶來的5G網速，並示範若透過Wi-Fi熱點轉換5G網路訊號，即可讓4G手機享有5G網速，速度約可達500Mbps。同時秀出與華語音樂發行商JSJ杰思國際娛樂合作，預計第三季上線的「5G Zone」專區。

亞太電展示28GHz頻段的5G網速，極速值超過1.8Gbps。 吳元熙攝影

亞太電指出，3.5GHz為5G主流頻段，支援終端機款齊全；28GHz頻寬大、速度快，擁有高速率及低延遲優勢，適合垂直場域使用。將藉由3.5GHz+28GHz中高頻組合，提升網路競爭力，初期將以涵蓋六都及其他人口密集區為目標。

黃南仁補充說明，若以韓國市場為例，5G初期營收仍有70~80%來自消費者端，電信公司需強化內容與加值服務，不過亞太電在企業市場有一定優勢，預估營收提昇速度會比同業快。

國家通訊傳播委員會（NCC）行動通訊市場報告指出，2019年國內行動通訊用戶數達 2,920.8萬，較前年微幅下跌0.04%；整體行動通訊營收下滑幅度較大，年減7.9 %。

呂芳銘引用NCC資料，表示電信產業「行動服務」營收4年（2015-2019）少了550億，加上5G資本支出是4G好幾倍，純粹的資費收入難以支撐，因此亞太電的消費者市場策略是鎖定既有4G用戶，以應用服務搭配終端設備鼓勵升級。

他強調，全球電信業皆面臨巨大挑戰，因而出現許多團隊打法，包含電信業與有線電視系統業者快速合併，大家都在想怎麼推出新應用，不要只賺門號費。「我覺得5G專網應用很有潛力。還記得過去穩懋半導體參數被偷這件事嗎？像大立光這些有高技術含量的公司，會更加願意從資安角度來考慮導入5G。」

責任編輯：陳映璇