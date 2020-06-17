在5G開台前夕，HTC終於發表自家第一支5G手機—HTC U20 5G，售價僅1萬8,990元，是目前台灣市場上最便宜的5G手機，引起一陣熱烈討論。

「HTC U20 5G 在台灣桃園的工廠生產，是全球第一支在台灣製造的5G手機，」HTC台灣區總經理陳柏諭說道。

6月16日，在台灣5G開台倒數計時之際，HTC終於發表自家第一支5G手機——HTC U20 5G。這不僅是在台灣開賣，第一支搭載高通Snapdragon 765G處理器的5G手機，也是第一支在台灣售價1字開頭的5G手機，引發一陣熱烈討論。

但是，在這一支售價1萬8,990元、堪稱目前台灣市場上最便宜的5G手機推出背後，HTC究竟有著怎樣的盤算？和其他已經在台上市的5G手機相比，定位有何不同？HTC靠著U20 5G，在手機市場上有望扳回一城嗎？

強調「全台灣製造」，U20 5G的機背上印有明顯地「Made in Taiwan」字樣，將於7/1起開放預購、8月正式出貨，首波上市國家只有台灣。 唐子晴攝影

不到2萬元的售價背後，是對處理器階級的取捨

首先談談，令消費者最感到興奮的「價格」。

盤點從2019年底至今，在台灣前前後已經開賣的5G手機，包括vivo NEX 3、華為Mate 20 X 5G、三星Galaxy S20、LG V60 ThinQ 5G和Sony Xperia 1 II，共計5個品牌、5個系列型號。

但若仔細觀察這5款手機的「心臟」、決定手機性能最關鍵的處理器，屏除採用自家麒麟980處理器的華為，其他品牌一率採用高通最旗艦的處理器Snapdragon 8系列，除了較早推出的vivo NEX 3，搭載的是舊一代的Snapdragon 855外，三星、LG、Sony都搭載最新的Snapdragon 865。

處理器階級越高，手機定位便越高，自然也賣得越貴，這5支手機的售價，除了vivo售價近2萬7千元，其他不是飆近3萬元、就是超過3萬元。在台灣目前5G手機市場，都由這些「貴森森」的機種主導的情況下，售價不到2萬元的HTC U20 5G，自然讓消費者眼前一亮。

陳柏諭表示，HTC U20 5G 在供應鏈上，完全沒有受到任何疫情影響，目前正處最後驗證階段。 唐子晴攝影

但是，HTC U20 5G能壓低價格的關鍵主因，是對處理器階級的取捨。

綜觀近兩年，每一家手機廠牌推出的第一款5G手機，大多都想要一次「做好做滿」：用最旗艦的處理器、最好的螢幕、最頂規的鏡頭、最大的內存容量，把它定位成「超級旗艦」產品。

但當HTC在2020年下半年才推出第一款5G手機，市面上的5G手機也已經不稀奇，便沒有這種「執念」，HTC U20 5G搭載的處理器，不是最高階的Snapdragon 865，而是和S865一起問世，低一階的Snapdragon 765G，走出一條新的路。

雖然U20 5G是台灣第一款採用Snapdrgon 765G的5G手機，但在中國已經有採用相同處理器的手機上市，包括OPPO Reno 3 Pro，以及Redmi K30 5G，售價分別為3,399元人民幣（約新台幣1萬4,200元），以及1,999元人民幣（約新台幣8,350元）。

手機王總編輯張利安表示，通常同一款手機在中國和台灣販售，價格最多相差3～5千元，若以此估算，HTC U20 5G價格屬於合理範圍。

「以價拚量」，HTC要搶開台10% 5G門號轉換財

再來談談HTC對這一款手機的「市場定位」，窺探HTC的策略佈局。

「現在大家能接觸到的5G手機都非常貴，我們希望5G推行的第一步，是可以和營運商搭配，讓更多消費者可以用到5G。」

就近期不少電信業者初估，2020年台灣申辦5G門號的轉換率，大約只有10%，但要搶下開台的第一戰，HTC無疑選擇「以價拼量」。當有了「台灣最便宜5G手機」的稱號，不僅有利於宣傳銷售，在與電信業者資費配合下，自然成為電信業者力推行的5G主打產品之一。

在發表會現場，中華電、遠傳、台哥大、亞太、台灣之星，五大電信無一缺席。陳柏諭表示，接下來的關鍵，便是和電信業者綁在一起的資費方案，若是想設定一個大眾都能接受的價格，成功吸引換機用戶，以過去的經驗看來，綁約後購機價控制在3,000元內，是最合理的範圍。

「雖然U20不是HTC真正的旗艦機，但仍被放入U系列，這意味著未來可能再也看不到更高階或旗艦的HTC手機，若真的是這樣，那就表示HTC的策略轉向，選擇的目標族群不是專家用戶，而是一般大眾，似乎更希望以U20加速 5G 用戶的普及，」張利安分析道。

首款Snapdragon 6系列5G處理器問世，5G手機將走向平價普及

雖然HTC並未透露，2020年是否還有推出其他階級5G手機的計畫，但HTC執行長Yves Maitre在受訪時表示，未來不排除和其他晶片廠商合作，但目前只先鎖定高通。

HTC執行長Yves Maitre（右）和HTC台灣區總經理陳柏諭一起亮相，並表示HTC的5G手機之路，第一站是台灣，但未來仍為推向全球。 唐子晴攝影

隨著聯發科從天璣1000，再到天璣800，接連積極地發布5G處理器，高通也在今（17）日正式發表6系列中的第一款5G處理器——Snapdragon 690，毫無疑問地，5G手機從下半年起將有更多平價機種問世，漸漸走向更為大眾的市場、更容易普及。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前透露，即便目前已經有6款5G手機在台灣上市，或是即將準備開賣，由於不少機種在上市時只有4G審驗，因此目前只有Sony獲得5G審驗，隨著7月開台倒數即時，手機業者都得加快腳步。

責任編輯：陳映璇