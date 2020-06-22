比起旅遊業的哀嚎遍野，KLOOK顯得相對從容，必須歸功於疫情在一定程度上獲得了掌控，以及過往募資所打下的基底。

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，能用來形容旅遊業慘況的詞彙幾乎都已經用盡。旅遊體驗電商KLOOK（客路）不可避免地也大受衝擊，KLOOK共同創辦人暨執行長林照圍就透露：「全球2-3月的營收受到極大的影響，衰退了約50%。」

不過，KLOOK卻有個其他旅遊新創難以望其項背的優勢：本夠厚。

開直播維持旅遊熱度、全力衝刺國旅

2019年4月，KLOOK宣布完成D+輪高達2.25億美元的募資（約為新台幣67.5億元），歷年總募資金額達到5.2億美元（約台幣156億元），「我們很感謝投資人的支持，讓KLOOK在未來2-3年的營運都有很大的保障，去年募到2.25億美元還沒有用到。」林照圍說。

也因此，KLOOK把病毒造成的空窗期當作優化產品的好時機，特別是在疫情控制得當的台灣，更是出現了許多新嘗試。

「第一階段當然是對消費者說明相關的退費政策，並進行內部的管控，暫停非必要的開支，幾位創辦人到年底前都暫停支薪、管理層也自願性減薪20-50%。」林照圍說，而他也坦承在這段期間內仍進行了必要的人事調整，受到影響的員工，包含因封城出不了門直接放有薪假、彈性休假以及資遣的人員等，約占全體員工的10%。

在疫情間，KLOOK推出虛擬導覽直播，前2次全球直播創下66萬觀看數、2周內10萬造訪量。（圖為峇里島野生動物園的科摩多龍。） KLOOK

第二階段則是針對各大城市不同程度的疫情影響，推行不同的政策：封城的城市就推廣虛擬體驗、線上導覽；疫情趨緩的城市則走手作體驗、烹飪課、戶外旅行等。

KLOOK陸續與台南、屏東政府簽訂MOU，共同投入資源發展並推廣當地觀光。 KLOOK

而在台灣，4月7日，KLOOK攜手170家餐廳，包含寒舍食譜、滿堂紅、饗食天堂等嘗試推出外帶餐盒，以饗食天堂為例，餐盒一個禮拜可以賣出40-50萬的營業額。此外，KLOOK更陸續與台南、屏東簽訂備忘錄（MOU），結合公部門的資源與力量推動國旅。

「還有更多地方政府陸續洽談當中，」KLOOK台灣市場行銷總監林耀民說：「全球邊境封鎖的情況下，只能積極發展國內旅遊，跟政府合作，能替KLOOK連結在地的優質旅遊產品供應商，讓國旅的產品更加多元、精緻。」

對全球來說，國內旅遊都是旅遊業者的救命稻草，台灣也是一樣。儘管台灣有相當多的優質的旅遊產品，卻仍未「上線」到電商平台，透過政府的聯繫與介紹，能讓KLOOK快速知道「誰是好產品」，在地旅遊業者也因為政府介入的關係，會更加放心。

根據KLOOK的數據顯示，台灣國內市場在5月起，不論門票景點和交通、美食各類型的商品預訂數量都開始呈現正成長，戶外活動的預定總數不只恢復到去年同期的水準，更逆勢成長，較去年增加50%以上。

KLOOK也針對台灣國旅產品進行部分優化，如增加12個國家森林遊樂園的電子票券減少實體接觸的機會，以及確保商家遵守政府的防疫規定，並深入挖掘更獨特的旅遊體驗，拉長旅客的停留時間。

「台灣防疫成果全球有目共睹，是KLOOK全球最早開始推廣國旅並有所斬獲的市場之一。」林照圍說，而他也把台灣國旅分為三個階段：第一是協助商家、在地旅遊業者數位轉型，並投入行銷資源協助商家包裝商品；第二階段是打造更深度的國旅新玩法；第三階段，則是在這段時間內蒐集國內旅客的回饋，藉此優化旅遊體驗和服務，等到邊境重新開放，就能更好地販售給國外旅客。

「台灣市場準備在暑假前啟動第二階段，和在地商家共同迎來旅遊旺季的高峰，相比全世界還有許多地區疫情尚未消停，台灣在推廣國旅的進程上相當領先。」林照圍說。

旅遊業者需注意的「新常態」來臨

「這真的是幾10年來從未有過的狀態，邊界的關閉、旅遊的限制，對於各行各業的衝擊都很直接。」林照圍說，而他也提到對於旅遊業，未來將產生一系列的「新常態（New Normal）」。

「第一，城市內的休閒娛樂與國內旅遊將首先復甦；第二，年輕的旅客將是最先恢復旅遊的一群人。」林照圍說，也因此他認為旅遊業者應該先緊抓著國旅以及鄰近國家間小幅度開放的旅遊泡泡，並針對年輕族群制定相關的策略。

旅遊泡泡（travel bubble）



指的是國家間互相開放邊境，如歐洲的「波羅的海三小國」，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛已經互相開放邊境。

第三，則是公共衛生意識的提升，旅客將常態性地注重公共衛生，所有景點、旅宿業者、交通業者未來都需要保持高水準的衛生保護措施。

第四：自由行、小團體，減少接觸、個人空間相對較多的旅行將更加熱門，包含租車、包車等產業鍊也值得關注。最後則是旅客會更傾向戶外活動，「傳統上很小眾、人煙罕至的地方都會有人開始去，戶外活動的關注度變得非常高。」林照圍說。

也因應旅遊新常態，對瞄準「自由行」、「自行規劃旅程」的KLOOK算是利多，先從全球各地的國內戶外類型的旅遊開始抓住在地旅客，以台灣來說，更透過與當地政府的合作挖掘更深度的旅遊內容，並持續觀察國境開放的狀況。KLOOK也在全球推出了KLOOK Partners Hub資源中心，協助商家了解第一線的產業動態與消息。

此外，林照圍也再次強調台灣的超前部署與成功的防疫策略，「台灣市場相對全球走得很前面，成功的操作經驗和模式也將複製到其他海外市場，協助其他市場快速在疫情趨緩後重建。」